Enrique Pedicone está dispuesto a volver a la política

El ex camarista de Apelaciones, Enrique Pedicone, reclamó a la Corte Suprema de Justicia que “dicte sentencia en el plazo perentorio de 48 horas” por la acción de amparo planteada respecto de su destitución, resuelta en febrero de 2021 por el Jurado de Enjuiciamiento. Luego de presentar el tercer pedido de pronto despacho, reconoció que guarda pocas expectativas que haya una respuesta, al señalar que "los vocales no tienen la vergüenza torera para enfrentar el embate de gente como Osvaldo Jaldo y Daniel Leiva".

Sostuvo que en caso de darse una intervención al Poder Judicial de Tucumán, el único que seguiría en pie sería el vocal Daniel Posse y afirmó que "no puede estar Leiva a cargo de la Corte y no pueden estar los otros vocales".

La destitución del juez, que tuvo lugar el 17 febrero de 2021, fue el corolario de un fuerte enfrentamiento con el entonces vocal de la Corte, Daniel Leiva (hoy presidente del Alto Tribunal). Pedicone había denunciado que este le había solicitado el 28 de julio de 2020 que “maneje la intensidad” y “que siga picando bajo, volverlo a donde tiene que estar” el expediente penal de la denuncia por presunto abuso sexual contra el legislador provincial y líder de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi.

Desde entonces, Pedicone reclama la restitución en el cargo al considerar que hubo graves irregularidades en el proceso que determinó su destitución. Sin embargo, a la luz de los hechos, no espera que haya una resolución porque "la Corte Judicial de la provincia está tan comprometida con el poder y donde a la doctora Claudia Sbdar se le derritió el bronce académico porque es una mujer que tiene miedo. Entiendo que ella recibió una orden del Poder Ejecutivo, me parece que fue Jaldo, que le dijo arréglense para que lo de Pedicone no parezca una conspiración".

"Es así que no se animan a restituirme en el cargo ni tampoco se animan a ratificar la sanción de la Legislatura, de modo que yo quedo en un limbo jurídico, donde en estos dos años he intentado ser juez federal y por este hecho la diputada Graciela Camaño, una de las espadas del kirchnerismo, me sacó de la nómina de concursantes", dijo Pedicone.

Ante una consulta, respondió que lo vivido no es un tiempo perdido ya que la experiencia lo pone en una posición que lo lleva a tomar la decisión de participar nuevamente en política porque la única forma de cambiar todo esto es participando en política, "esa es la única manera de poder cambiar esta realidad".

Apuntó que "voy a pelear por la República, por la tierra de mi padre, de mis hijos y por todos aquellos chicos que se van del país y por toda aquella gente que espera otro Tucumán y lo haremos con mucha gente que no está en política y con muchos otros que están adentro de la política y que son muy valerosos".

Pedicone antes de llegar a la magistratura fue intendente de Monteros y legislador provincial por el peronismo.