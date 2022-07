Cuestionan a Pergolini por levantar programas en Vorterix

Mario Pergolini está en fuego cruzado con los trabajadores de Vorterix por el levantamiento de programas sin previo aviso. Victoria Garabal y Matzorama, conductores de Todología, revelaron que se enteraron minutos antes de empezar su ciclo que el mismo iba a terminar ese mismo día.

Vorterix atraviesa una dura crisis, y como resultado de un bestial recorte Mario Pergolini decidió que varios programas sean levantados. El martes 26 de julio circuló una polémica carta que el productor le habría enviado a sus empleados refiriéndose a esta crisis. Sin embargo, el mismo Pergolini desmintió la misiva y aseguró que la difundida fue editada, que no era la que les envió a los trabajadores de la radio que fundó. Aunque en el texto sí se refería a las medidas que estaba tomando y apuntó a la situación económica que pasa actualmente el país y el medio.

Quienes no pudieron aguantar la furia al aire fueron Victoria Garabal y Matzorama, conductores de Todología, que informaron a sus oyentes que ese mismo día -martes 26 de julio- su programa llegaría a su fin. En medio de comentarios de humor, cargados de ironía y malestar, expresaron su descontento con la empresa por su forma de comunicar los despidos y no cumplir con lo firmado.

"La gente no sabe... Hoy es nuestro último programa

"En resumidas cuentas, ayer se circuló una carta que hablaba de la situación de la radio, que es algo muy entendible, porque realmente la situación del país está compleja, pero la carta decía algo así como algo medio esperanzador", continuó Victoria Garabal con su descargo en pleno aire radial. "Yo entendí que la carta era como un 'Che banquen un poco la situación, que está complejo, pero la intención es preservar los puestos de trabajo y esperar que se estabilice'", continuó.

Luego, Garabal contó cómo se enteró que había sido despedida: "Hoy yo estaba en un día complejo que tenía que hacer un montón de cosas y de repente me llega un mensaje que dice 'Che me llamó tal que confirmó que es el último programa de Todología'".

Por otro lado, Matzorama opinó sobre la carta difundida: "Lo que interprete es: 'chicos, nos mandamos a hacer una programación gigantesca y no nos dan los números'", acotó. "¿De un día para otro se hace eso? Me hubiera gustado que me llame alguien. Me hacen sentir una basura", se quejó Garabal.

Qué programa levantaron en Vorterix

No Tenemos Todo El Día, el ciclo conducido por el humorista Lucas Upstein, fue otro de los programas levantados. "Bueno, se terminó el programa en Vorterix. Fue lindo mientras duro. Una lástima no poder despedirnos al aire pero igual gracias a las 4 personas que escuchaban y por el aguante. Nos escucharemos en otras plataformas", escribió a través de su cuenta de Twitter. "No me siento bien señor Pergolini…", ironizó después el humorista haciendo referencia a una escena de la película Los Vengadores.

Sobre el final del comunicado, el empresario expresó que intentará preservar el trabajo de todos, pero tendrá que re pensar la programación. Y también apuntó contra Luzu TV, canal de Twitch y YouTube producido por Nicolás Occhiato y que también está integrado por Diego Leuco, Nati Jota, Victoria Garabal, entre otros:

"Estamos compitiendo con plataformas que ponen entre dos y tres programas solamente al aire, prendiendo y apagando el streaming y que además hacen una especie de "trampa" con las reproducciones dando un número más elevado del que tienen, lo que hacen que algunos clientes nos pidan mismos números para pautar que nosotros".