Lucha por su vida: fue golpeado a la salida de un boliche

Bruno Nahuel Lescano tiene 25 años y se encuentra luchando por su vida luego de recibir una salvaje golpiza cuando fue a un boliche en la ciudad de Lules, en la madrugada del domingo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ʀᴏᴄɪᴏ ʟᴇsᴄᴀɴᴏ (@lescanorocio01)

Según la denuncia de su hermana Rocío en las redes sociales, dos sujetos "noquearon y golpearon brutalmente a mi hermano hasta dejarlo en este estado, en terapia intensiva con múltiples fracturas faciales, un adema cerebral, y el ojo derecho complicado". "El estado de mi hermano es crítico y me destroza el corazón verlo así. Hoy la doctora nos dio la noticia que quizás él quede con secuelas, con dificultad de realizar algunas actividades y su cerebro está generando mucha presión", escribió.

"No saben lo difícil que es para mí ir a cuidarlo, tratando de no derrumbarme por sus gritos de dolor pidiéndome ayuda, que le duele la cabeza, que lo saquemos de ahí, y verlo atado de pies y manos porque él se quiere sacar todo. Es una situación que no se lo deseo a NADIE. Saco fuerzas desde lo más profundo de mi corazón para ayudarlo, porque sé que me necesita", contó Rocío en una publicación en su cuenta de Instagram, donde adjuntó fotos de su hermano y de los presuntos atacantes.

También expresó: "Llorando pido JUSTICIA para que este caso no quede en la nada y me ayuden a conseguir evidencias; se qué hay un video donde salen golpeando a mi hermano, lo necesito. Es muy importante para mí conseguir fotos o videos que se hayan tomado en ese momento".

Imputaron a un camionero por la muerte de un motociclista en un accidente

Un hombre de 49 años, que trabaja como transportista, fue imputado este miércoles, 27 de julio, durante una audiencia convocada por la Unidad Fiscal de Atentados Contra las Personas, a cargo de Pedro Gallo. En la oportunidad, se formalizó la investigación, además de formular cargos y solicitar medidas de coerción en su contra.

La calificación penal provisoria es la de presunto autor del delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, en perjuicio de Gonzalo Matías Pedernera (19).

El joven murió el 23 de febrero del 2021, un día después de protagonizar un siniestro vial con su moto, la cual impactó en la parte trasera del camión conducido por el imputado. El accidente tuvo lugar sobre la ruta nacional 9, a la altura de la localidad El Cevilar, en el departamento Cruz Alta.

Tras relatar cómo sucedió el hecho (ver aparte más detalle), el auxiliar de fiscal Gustavo Zavalía enumeró las evidencias recolectadas hasta esta etapa de la causa, entre ellas el informe accidentológico de cuyo resultado surge que la causa del siniestro tuvo que ver con una mala maniobra que realizó el transportista.

A continuación, el representante del MPF pidió medidas de menor intensidad contra el acusado, por el plazo de seis meses, las cuales fueron aceptadas por el juez actuante. Ellas son: promesa de someterse a procedimiento y no obstaculizar la investigación; fijar y mantener domicilio; permanecer a disposición del tribunal y concurrir a todas las citaciones; y presentarse en la comisaría una vez a la semana.

La acusación

El 22 de febrero del 2021, a las 20:30 horas aproximadamente, en circunstancias en que el imputado circulaba de sur a norte por Ruta 9 conduciendo un camión Mercedes Benz, fue que al llegar al kilómetro 1269 de la localidad El Cevilar (departamento Cruz Alta) realizó una maniobra imprudente y antirreglamentaria al circular entre la cinta asfáltica y la banquina este a una velocidad menor a la que se dirigía el vehículo embistente.

Este último, se trató de una motocicleta Yamaha YBR 125 que iba detrás del camión y era conducida por Pedernera, el cual impactó con el frente de su rodado en la parte trasera del extremo izquierdo del camión. Como consecuencia, Pedernera sufrió graves lesiones y fue ingresado al hospital Padilla, donde falleció al día siguiente.