Hay veces que la fama hace la diferencia. El actor Joseph Quinn vivió este concepto en carne propia cuando en un aeropuerto de los Estados Unidos una persona de Migraciones, que lo había demorado, lo liberó al reconocerlo por su trabajo en Stranger Things.

El joven que interpreta a Eddie Munson logró zafar de la situación gracias a la ficción de Netflix y, así, pudo llegar a tiempo a dar la entrevista con Jimmy Fallon, donde explicó la situación.

Qué le pasó a un actor de “Stranger Things” en un aeropuerto de EEUU

En The Tonight Show, Quinn comentó que casi no llega al reportaje, que se hace en Nueva York. El actor vive en Gran Bretaña y, para ir, tuvo que viajar desde allí hasta los Estados Unidos. “Casi no logro llegar. Me llevaron a... supongo que podrías llamarlo un calabozo. Me pidieron que esperara allí durante unos 20 minutos y luego me llamaron hacia otro escritorio”, aseguró.

“¿Qué está haciendo en los Estados Unidos, señor?”, afirmó el actor que le comentó la persona de Migraciones que lo detuvo. “‘Estoy aquí para conocer a Jimmy Fallon en The Tonight Show’, dije. No me creyó”, agregó.

Entonces, otro oficial de Migraciones se dio cuenta de que tenía una cara familiar. “Deja a Eddie en paz”, le exclamó a su compañero, en referencia al personaje que interpreta en Stranger Things, uno de los más destacados de la cuarta temporada.

“¿Sos Eddie Munson?”, le preguntó la persona que lo retenía. “Me preguntó si volvía la próxima temporada. Yo estaba como ‘no sé' y él dijo ‘más te vale’ y me devolvió el pasaporte’”, sostuvo.

Eddie Munson es uno de los grandes personajes de la serie de ciencia ficción, que tuvo en su cuarta temporada uno de los puntos más altos de la historia que creó Netflix en 2016.

Nacido en Londres en 1993, Joseph Quinn inició su carrera con trabajos en la serie Game of Thrones, Catherine the Great y la película que mezcla el terror y lo bélico, Operación Overload. Pero su fama, como se ve, le llegó gracias al rol de Eddie Munson para Stranger Things, un joven amante del heavy metal que queda inmerso en la guerra entre Eleven y Vecna.

Metallica fans de “Stranger Things”

Stranger Things, en cada una de sus temporadas, se destacó con su banda de sonido. La aparición de grandes clásicos de los ‘80 fue muy bien recibida por el público y permitió que llegaran a las listas de éxitos. Kate Bush y Metallica son dos de los nombres que aparecen en la cuarta temporada.

La legendaria banda mostró en sus redes sociales su devoción al programa, después de que su canción “Master of Puppets” fuera utilizada en una de las escenas más importantes.

“La forma en que han incorporado la música en Stranger Things siempre ha sido del siguiente nivel, por lo que estábamos más que emocionados de que no solo incluyeran “Master of Puppets” en el programa, sino que construyeran una escena tan fundamental a su alrededor”. escribió la banda hace unos días.