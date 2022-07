Rating: cuánto midieron ayer “La voz” y “Canta conmigo”

La segunda emisión de Canta conmigo ahora volvió a generar expectativa respecto al choque por el rating con La voz Argentina.

En el debut del lunes, el ganador había sido Marcelo Tinelli, por un pequeño margen, pero el martes la tabla se dio vuelta.

La voz Argentina resultó ser el programa más visto de la noche con 15.2 puntos de rating en promedio según Ibope, mientras que Canta conmigo ahora quedó con un promedio de 11.4 puntos (es decir, bajó cuatro puntos respecto a su debut).

Máxima diferencia

La diferencia máxima se registró a las 23.07 cuando el programa de Tinelli marcó 9.9 puntos mientras que el reality conducido por Marley llegó a picos de 16.5.

Recordemos que en el estreno de su nuevo formato, Marcelo Tinelli había conquistado un promedio de 15.1 puntos de rating, imponiéndose cómodamente el lunes sobre La Voz Argentina. Sin embargo, el festejo duró solamente un día, ya que el certamen conducido por Marley recuperó la punta este martes.

Más allá de esta contienda, hay que destacar que en esta temporada la televisión abierta argentina ha potenciado sus números, eso sí, a expensas de formatos internacionales de probada eficacia. Además, Tinelli disfruta en este momento su tan esperada revancha tras las bajas mediciones que obtuvo el año pasado con su clásico programa ShowMatch (El Trece).

Los cinco programas más vistos del martes

La tabla general del día quedó conformada con el reality de Telefé arriba, seguido por la novela turca Fugitiva con 11.8; en tercer lugar Los 8 escalones del millón con 11.5; luego Tinelli con 11.4 y el quinto puesto para Telefe Noticias con 10.4.

Dentro de los canales de aire de Buenos Aires, lo más visto en Canal 9 fue Bendita con 4.4; en América lideró LAM con 3.8; en la TV Pública el documental sobre el funeral de Evita con 1.1 y en NET TV El señor de los cielos con 0.6.

Quién es la japonesa que canta tango y deslumbró a Tinelli



Kaori

En medio de las presentaciones de los participantes de Canta Conmigo Ahora (eltrece), Marcelo Tinelli presenta a cada uno de los 100 jurados. Este martes, fue el turno de Kaori, una artista japonesa que se convirtió en tendencia en las redes sociales cuando contó su historia de vida.

“¿Todo piola? Me llamo Kaori Orita. Vine hace siete años a Argentina buscando el tango verdadero”, dijo en su presentación. Y agregó: “Me importaron directo de Japón. Vine dejando una vida comodísima. Una loca”.

La artista aseguró que ella no escucha otra cosa que no sea tango. Además señaló que, aunque sea japonesa, hay momentos en los que las letras y las interpretaciones la interpelan a tal punto que no puede evitar la emoción. “Yo quiero que me muestren eso”, dijo para argumentar su manera de evaluar cada una de las performance.

En una entrevista que dio en 2020, ella explicó que tenía todo lo que pensaba que conformaba una vida perfecta: casa, pareja, trabajo estable. Sin embargo, la pasión por el tango la trajo al país en el 2015 y ya ni siquiera piensa en regresar.