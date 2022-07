Paulo Londra sigue de estreno: llega “Toc Toc”, junto a Timbaland y con un fuerte mensaje

Paulo Londra estrenó el primer simple de una batería de cuatro recientemente anunciada. Se trata de Toc Toc, que muestra al rapero cordobés con flow muy encendido sobre una base creada por el prestigioso productor norteamericano Timbaland.

La realización sólo puede escucharse por Amazon Music, aunque hay un fragmento en la cuenta de Instagram de Londra. Allí también se dispuso un video en el que el artista cuenta: “Yo me impresiono... Hay un instrumental que mando Timbaland, una locura… Y fue freestyle”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paulo londra (@paulolondra)

Novedades

El próximo estreno de Londra se producirá el 28 de julio. Será el del simple Cansado que lo tiene junto a su amigo Joaqo, uno de los créditos más valiosos del colectivo rapero Leones Con Flow.

Para el 4 de agosto, en tanto, Londra promete Julieta, al que ha caracterizado como “un reggeatoncito pa’ mi gente”.

Y finalmente, esta serie de cuatro lanzamientos se cerrará el 11 de agostro con un reencuentro, que es el de Paulo con el cantautor británico Ed Sheeran en Una noche de novela.

Vale recordar que ambos ya habían unido respectivos talentos en Nothing On You, uno de los puntos altos de un disco de colaboraciones de Ed Sheeran. Es la canción cuyo clip los muestra paseando en bicicleta por Londres, junto al rapero Dave.

¿QUIÉN ES TIMBALAND, EL NUEVO SOCIO DE PAULO LONDRA?

Timbaland es un productor norteamericano muy prestigioso, que marcó a fuego el hip hop, el r&b y el pop en los primeros años de este siglo.

Tiene modos creativos muy reconocibles, enfocados en el ritmo sincopado y en teclados sutiles (precisos, no tan prepotentes) que dan espacio para que reluzca la voz principal. Puede dar cuenta de ello una galaxia de artistas que va de Madonna a Miley Cyrus, previo paso por Björk, Nelly Furtado, Justin Timberlake, Demi Lovato, Jay Z, Rihanna, Aaliyah y Katy Perry.

Por el impacto de su singularidad, que construyó junto a Steve Garrett y Missy Elliott (amiga de la infancia), Timbaland fue comparado con productores de la talla de Phil Spector, Brian Eno y Nile Rodgers, entre otros.

LA LETRA DE “TOC TOC”, NUEVO TEMA DE PAULO LONDRA

Ey, ¡wuh!

Ajá, ey

Leones Con Flow

El

AsperMaster23

Ey, ey, ey

Ah

Mis pana’ siempre siguen fuertes

Me mantengo con mi gente

Siempre así, inteligente

Ya no me ven imprudente

Un par de veces fallé

Pero no me olvidé de dónde comencé

Y de chamaco aprendí

Lo último en perder es la fe

Ah

Toc-toc, llegó el inquieto del bloque, el adicto a las compe’

Hoy saludo de un avión a quien me dijo “mediocre”

Mi banda soporta porque sobra soporte

Empezamo’ en el sur invadiendo pa’l norte

Si no lo nota es hora que anote

Me siento un profesor y no repito instrucciones

¿Qué vamo’ a hacer? Me llamaron para LA

Y yendo no, llegando porque amo este game

Me dieron un cassette, me encerré y lo grabé

Y la gente que me grita: “¡Paulito es la ley!”, ey

El blanquito que trepa

Al party voy como cometa

Aunque varios solamente comentan

Voy como atleta, ah

Saludos pa’ CBA, los tengo en un pedestal

Mamá me enseñó a ahorrar, ya no puedo descansar

Porque me sobra la nafta

Los tuyo’ no se la aguantan

Hoy quiero manos arriba hasta quedar sin saliva

Mi familia me motiva, las risa’ nunca se olvidan

Porque empecé en una plaza

Y ahora estamo’ en la terraza