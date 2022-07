Cabré se abrió una cuenta de Instagram pero todo terminó mal

Reacio a exponer su vida privada, Nicolás Cabré era de los pocos famosos que no había incursionado en las redes sociales. Sin embargo, el lunes por la noche sorprendió con su decisión y abrió su perfil de Instagram.

“¡Hola, gente! Finalmente me convencí y abrí mi propia cuenta. Les cuento para los que no saben, que hay un usuario con más de 200 mil seguidores que hace tiempo se hace pasar por mi”, comenzó contando el actor en su primer posteo. “Al principio no me molestaba, pero desde hace unas semanas empezaron a vender publicidad y recomendar productos y servicios en mi nombre. Así que decidí crear esta cuenta. Prometo hacer todo lo que pueda”, cerró el papá de Rufina.

Uno de los primeros en darle la bienvenida fue su colega Mariano Martínez, quien compartió la publicación en sus stories y le agregó un mensaje. “Bienvenido al Instagram, Nicolás Cabré”, junto con el emoji del brazo que hace fuerza y el del cohete que está despegando. Pero sin dudas lo que más llamó la atención fue la reacción de su ex Laurita Fernández. Es que la conductora de Bienvenidos a bordo (El Trece) dijo presente en los comentarios y celebró su llegada a la red social: “Jaajajajaja vamooooooo”.

Hackeado

Sin embargo, a menos de 24 horas de haberse creado su perfil, lamentablemente fue hackeado. Una de las primeras en reportarlo fue su amiga Mercedes Funes, quien compartió un video para advertirlo: “Les quiero contar, para que nos ayuden también ustedes replicando, algo sobre la cuenta de Instagram de Nico Cabré. Por fin ayer abrió su cuenta de Instagram, porque tenía otra cuenta que no era de él...mejor dicho, había alguien que se hacía pasar por él, que tenía 270 mil seguidores. Entonces, Nico decidió abrir su cuenta para que sea de él. Cuestión que esta cuenta que Nico Cabré abrió, fue hackeada por esta persona que tenía estos 270 mil seguidores”.

Entonces, la actriz compartió la imagen de la cuenta falsa del ex Son Amores. “Después le voy a avisar yo cuál va a ser la cuenta oficial de Nico”, señaló, dejando en claro que por el momento el perfil que su colega se había abierto ya no existe y que pronto se creará uno nuevo. “La cuenta de Nico era @nicolascabre80 y este fake al final le puso la letra O. Bronca total, no solo le usa la identidad, sino que le hizo cerrar su cuenta oficial. Denunciar por favor”, cerró indignada.

Otro compañero suyo que también lo ayudó a difundir este hackeo fue Martínez, que también replicó la última story de Funes en la que se aclara el fake. Después de haber estado distanciados, ambos artistas se reencontraron en febrero de este año cuando Mariano fue a verlo al teatro en Calle Corrientes. Desde los camarines del Multiteatro Comafi sonrieron para la foto que más de 60.000 usuarios celebrarían unas horas más tarde. “¡Que lindo verte, Nico!”, expresó Mariano en el epígrafe de la publicación, y aprovechó para elogiar a su colega por su excelente trabajo sobre las tablas. “Vayan a ver Me duele una mujer, dan una clase de actuación”, le aconsejó a sus más de 2 millones de seguidores.

