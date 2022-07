Quién es la japonesa que canta tango y deslumbró a Tinelli

En medio de las presentaciones de los participantes de Canta Conmigo Ahora (eltrece), Marcelo Tinelli presenta a cada uno de los 100 jurados. Este martes, fue el turno de Kaori, una artista japonesa que se convirtió en tendencia en las redes sociales cuando contó su historia de vida.

“¿Todo piola? Me llamo Kaori Orita. Vine hace siete años a Argentina buscando el tango verdadero”, dijo en su presentación. Y agregó: “Me importaron directo de Japón. Vine dejando una vida comodísima. Una loca”.

La artista aseguró que ella no escucha otra cosa que no sea tango. Además señaló que, aunque sea japonesa, hay momentos en los que las letras y las interpretaciones la interpelan a tal punto que no puede evitar la emoción. “Yo quiero que me muestren eso”, dijo para argumentar su manera de evaluar cada una de las performance.

En una entrevista que dio en 2020, ella explicó que tenía todo lo que pensaba que conformaba una vida perfecta: casa, pareja, trabajo estable. Sin embargo, la pasión por el tango la trajo al país en el 2015 y ya ni siquiera piensa en regresar.

Alejandro Parker, un artista con gran trayectoria que se convirtió en el “malo” de “Canta Conmigo Ahora”





Este lunes debutó Canta Conmigo Ahora (eltrece) y Alejandro Parker ya se ganó el título del “malo” del programa. Pero quién es este artista que tiene una amplísima trayectoria en la industria teatral.

Nació en Rosario, tiene 50 años y cuenta con una gran trayectoria teatral. Entre sus trabajos se destacan títulos como Cabaret, Casi Normales, y Priscila, la reina del Desierto. Además, tiempo atrás estuvo como invitado en Bailando por un sueño (eltrece).

El año pasado fue reconocido como uno de los cinco mejores intérpretes masculinos de musical de la década en los Premios Konex al Espectáculo. Y este 2022 estará en la pantalla de eltrece donde ya se perfila como uno de los jurados más exigentes.

Por qué Alejandro Parker se perfila como el jurado más difícil de convencer



Algunas de las actitudes de Alejandro Parker llamaron la atención de Marcelo Tinelli que lo expuso frente a las cámaras. Es que, en varias oportunidades, el artista dejó en claro que aunque las presentaciones tuvieron un gran nivel no llegaron a cautivarlo.





La devolución de Alejandro Parker a un participante del reality conducido por Marcelo Tinelli



Ailén Peralta fue una de las primeras participantes en pisar el escenario y obtuvo 92 puntos. Sin embargo no convenció a Parker, que opinó que aunque su voz era hermosa le molestaron “los anteojos”.

“Ale, ¿qué pasa? ¿Por qué te veo sentado? Un referente de la música, sentado, ni se movió”, le consultó el conductor. “Estoy de acuerdo con mis compañeros, pero me molestaron, por ejemplo, los anteojos. ¿Por qué me molestaron? Porque no pude comunicarme con vos, porque estaban ahí, eso fue lo que generó en mí, que no me tocaras, que no existiera el pequeño toque de sentir”, sostuvo el jurado.

Fuente: TN