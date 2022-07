Cuestionan declaración de Fernández sobre Gendarmería

Patricia Bullrich salió a responder la crítica que realizó Alberto Fernández sobre la gestión del Gobierno de Mauricio Macri de complejos habitacionales en Chapadmalal. El Presidente atacó al ex mandatario y consideró que la cesión de hoteles a Gendarmería era quitárselos al pueblo. La ex ministra de Seguridad le contestó por Twitter: “¿Acaso ellos no son pueblo?”.

“Cuando llegamos en diciembre de 2019 anulamos una resolución de la que era ministra de Seguridad de la Nación del gobierno anterior, que le había dado todo esto a Gendarmería y se lo había sacado al pueblo argentino”, expresó Alberto Fernández, en un claro cruce contra Patricia Bullrich, en el acto de este martes a la mañana. El Jefe de Estado viajó a Chapadmalal junto a su gabinete para inaugurar hoteles de turismo social.

La obra se realizó en conmemoración de Eva Perón, quien había estado a cargo del proyecto inicial. “Celebro que los gendarmes vengan a visitar con sus familias como parte del pueblo argentino, no como propietarios de lo que es del pueblo argentino”, declaró Fernández.

Apenas unas horas más tarde, la titular del PRO le respondió desde sus redes sociales. “Presidente: usted miente. El kirchnerismo dejó Chapadmalal destruido. Nosotros reconstruimos dos hoteles para alojar a los gendarmes, y a sus familias, que fueron a cuidar a los marplatenses”, sostuvo Bullrich. “¿Acaso ellos no son pueblo?”, preguntó.

Unos días antes de la derrota de Mauricio Macri frente al actual presidente en las elecciones de 2019, la entonces ministra de Seguridad firmó la resolución 932. A partir de esto, creó, en el Complejo Turístico de Chapadmalal, el Centro de Formación de Gendarmes en los hoteles 7 y 8. Esto fue revocado el 24 de diciembre de 2019, ni bien comenzado el mandato de Fernández, a partir de Sabina Frederic y la resolución 1.231.