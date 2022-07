Flor de la V enfrentó a Martín Salwe por sus polémicos tuits

Martín Salwe reapareció en los medios luego de la final de El Hotel de los Famosos (El Trece). Después de cuatro meses, se realizó la vibrante final, que ya había comenzado el jueves pasado, entre el locutor y Alex Caniggia. Este lunes por la noche, el hijo de Mariana Nannis fue quien se terminó consagrando campeón y obtuvo los 10 millones de pesos.

“Tengo mucha alegría, estoy muy contento. Tantos días, semanas, meses pasándola bien, mal, con sudor, sangre, rencor...Fue una experiencia única, inigualable, que siempre va a quedar en mi corazón. Este reality me cambió la vida, soy otra persona. Es el primer reality que gano, ¡por fin, la p...madre!”, manifestó el flamante ganador, en medio de un eufórico festejo.

Enfrentando dichos

Este martes, en Intrusos (América), la conductora Flor de la V aprovechó una entrevista con el locutor para referirse a unos viejos mensajes que él había escrito en su contra a través de Twitter hace unos años, mucho antes de que ganara popularidad en el reality. “No voy a fingir demencia ya que te tengo en el móvil. Vos me mandaste un mensaje pidiéndome disculpas por los tuits que escribiste hace muchísimos años. Yo te quiero contar lo que me sucedió con esos posteos que ignoraba...”, dijo la conductora.

“Siempre me pareciste un tipo pesado, pero encantador, amoroso, divertido, buena onda. Sin bien no éramos amigos teníamos una buena relación. Cuando veo esos mensajes, después de lo que pasó con Leo García, me sorprendió que nunca me hayas hablado de esos posteos. Entiendo que hay gente que no crece en la diversidad y que hay familias que no le muestran que puede haber un mundo diferente donde todos podemos convivir con personas diferentes”, señaló la conductora.

“Me parecía que hubiera sido atinado haberme dicho: ‘Mirá sabés que yo hace muchos años era pendejo y puse unos tuits y ahora que te conozco la verdad que te pido disculpas’. Es lo que yo sentí, y también el tema de la edad, no lo justifico, porque mis hijos cumplen 11 años en un mes y ellos serían incapaces de escribir cosas semejantes. Esas cosas las que tenemos que transformar, la sociedad está cambiando”, afirmó.

Tras estas duras palabras, Martín le respondió: “Mirá Flor, sabés que te quiero mucho y te respeto, lo que más me dolió de todo esto es ver tu enojo. Fue lo más que molestó. No te dije nada en su momento porque sinceramente ni yo sabía que estaban esos tuits, no me acordaba, eran de hace un montón de tiempo. De ese momento, debe haber un montón de cosas insultando desde la inconciencia y desde la inmadureza muchas cosas y a mucha gente”.

Por último, el locutor volvió a a pedirles disculpas públicas: “Si yo me hubiera acordado de esos tuits te lo hubiese dicho, pero bueno, cuando surgió todo eso y empezaron a reflotar y se hicieron devuelta virales dije ‘mirá lo que había dicho’. Flor, no tengo mucho para decirte porque lo que dije, te lo dije en el mensaje, fue de corazón, y quería pedirte disculpas. Yo coincido con vos que la edad no justifica pero sí aclararte que a esa edad no tenía conciencia de todo esto”.