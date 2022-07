Luis Suárez confirmó su vuelta a Nacional de Montevideo

Un verdadero bombazo para el fútbol sudamericano. Luis Suárez confirmó este martes que -a falta de la firma del contrato- volverá a jugar en Nacional de Montevideo, club del que es hincha y en el que dio sus primeros pasos como futbolista.

El Pistolero, que hace tres semanas había rechazado una oferta de River, compartió en sus redes sociales un video en el que explicó su decisión de jugar en el Bolso más allá de haber recibido importantes ofertas de ligas como la MLS.

“Quería agradecerles por todo el cariño que hemos recibido tanto mi familia como yo en estos últimos días. Ha sido impresionante, muy emocionante ver todos los videos y los mensajes que nos han llegado”, comenzó el delantero de 35 años en su comunicado.

Y agregó: “Eso hizo que nos tocara mucho el corazón en esta situación que teníamos que decidir. Y creo que era inevitable rechazar esta oportunidad de volver a jugar en Nacional”.

El goleador de la Selección de Uruguay contó que tiene un pre-acuerdo firmado con Nacional y, de no mediar ningún inconveniente, en las próximas horas se firmará el vínculo definitivo: será por unos meses, hasta el Mundial de Qatar 2022.

“Espero poder disfrutar de esta nueva etapa y verlos en estos próximos días”, completó Luis Suárez.

La movida de los hinchas de Nacional para repatriar a Luis Suárez

El rol de los hinchas fue determinante para que Luis Suárez decidiera volver a Nacional. Ni bien se conoció que existía una mínima oportunidad de fichar al ídolo, realizaron movidas impresionantes en redes sociales y en el estadio.

Los fanas del Bolso transformaron en tendencia mundial el hashtag #SuarezANacional, gracias a los millones de mensajes que se vieron en Twitter con esa consigna. Muchos de ellos también cambiaron su foto de perfil por la de Lucho con la casaca del Bolso.

Tanto cariño terminó de inclinar la balanza para el regreso al club de sus amores. Será por pocos meses, pero que prometen ser inolvidables.

Suárez: "Sin Libertadores se cae la posibilidad con River"

Luis Suárez reconoció hoy que estuvo muy cerca de jugar en River, pero que terminó de descartar la posibilidad por la eliminación ante Vélez, en los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

"Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad", reconoció el delantero uruguayo en diálogo con Ovación.

Luego, agregó: "Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño y River me lo estaba dando".