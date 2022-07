Sin polémicas y con pico de 16.4 puntos de rating, así fue el debut de Canta Conmigo Ahora, el nuevo programa de Marcelo Tinelli.

El conductor estrenó finalmente su nuevo formato, donde cada uno de los participantes busca deslumbrar con su voz a los 100 jurados del programa.

“Venimos a representar a todas las mujeres del país y de Latinoamérica”, dijeron Las Musas, un “cuarteto lírico-pop de Tucumán”, tal cual se autodefinieron.

Su tema elegido, tras una intro lírica fue “Solo quiero rock and roll”, de La Torre, el recordado grupo que lideró Patricia Sosa. Cosecharon un total de 86 puntos, con lo que lograron subir al podio en segundo lugar en una primera instancia.

El grupo vocal tucumano tuvo una excelente presentación en el nuevo programa de Marcelo Tinelli.

Finalmente no lograron quedar en el podio, sin embargo fueron una de las actuaciones destacadas.

Canta conmigo ahora

El nuevo programa de Marcelo Tinelli tiene la particularidad de contar con cien jurados, entre los que se destacan figuras nacionales como internacionales. Entre ellos están: Cristian Castro, José Luis “El Puma” Rodríguez, Coti Sorokin, Cande Tinelli, Susan Ferrer, Manuel Wirzt, Bahiano, Gladys “La Bomba” Tucumana, Locho Loccisano, Los Caligaris, Magui Olave y El Tirri.

El reality una adaptación de All Together Now, el big show que la BBC One estrenó en enero de 2018, bajo la conducción de Rob Beckett y Geri Halliwell. En la versión inglesa, los participantes elegían una canción y la interpretaban frente a los cien jurados. Si estos apoyaban la presentación presionaban un botón, se ponían de pie a bailar y a cantar y de esta manera sumaban puntos para que el cantante consiguiera un lugar en el podio.

Marcelo Tinelli reveló la emoción que le provoca este nuevo proyecto. “El día que grabé el primer programa de Canta conmigo ahora, cuando me desperté volví a sentir en mi panza lo mismo que sentí cuando comencé VideoMatch”, sostuvo.

La espera terminó y este lunes a la noche un nuevo reality show, conducido por Marcelo Tinelli, llegó a la televisión argentina. La cita para ver Canta Conmigo Ahora es a las 22:30, de lunes a jueves por la pantalla de eltrece.

El rating

El debut de Canta Conmigo Ahora compitió contra el reality de Telefe, La Voz Argentina, y el duelo terminó estando parejo. El nuevo show de Marcelo Tinelli empezó en los 16 puntos de rating, tras el piso alto que le dejó la final del Hotel de los Famosos, y llegó a tocar los 17,4. Pero a lo largo del programa, el reality de Telefe equiparó en 14 y 13 puntos.

Minutos antes de la apertura de Canta Conmigo Ahora, la final de El Hotel de los Famosos entre Alex Caniggia y Martín Salwe marcaba 16 puntos. Tras anunciar el triunfo de Caniggia, el reality alcanzó un pico récord de 17,4. Mientras, en Telefe, el avance del siguiente capítulo de la novela Fugitiva, se mantenía en 11 puntos.

Con una puesta en escena impactante, Marcelo Tinelli abrió su nuevo show apelando a algunos íconos que hacen a su ADN como el famoso saludo “Buenas noches, América” o la canción leitmotiv “Juntos”, interpretada por Abel Pintos. La presencia de su hijo “Lolo” buscó darle familiaridad a ese momento esperado por el conductor y por su audiencia.