Florencia Peña vuelve a estar “no disponible” en Instagram porque compartió imágenes en las que sale semidesnuda y no habrían pasado las regulaciones de dicha red social. En mayo le pasó por primera vez y ahora se descargó en Twitter.

La actriz subió una fotografía en la que sale acostada en su cama con partes de su cuerpo tapadas con la sábana y en otra, se la ve de perfil, desnuda, con espuma que tapa sus zonas más íntimas. Solo duraron unos segundos publicadas y luego fueron eliminadas.

Pero la también conductora no se quedó callada y fue a Twitter, allí volvió a compartir las mismas tomas y escribió: “Por estas dos fotos me volvieron a cerrar la cuenta de Instagram, ¿de verdad?”.

“Segunda vez en 2 meses y medio. ¡Que raro ser la única cuenta verificada con seis millones de seguidores en Instagram a la que le bajan la cuenta!”, apuntó Peña en un segundo tweet. “No subo fotos muy distintas a las que suben otrxs; ¿por qué conmigo? ¿a quién le molesta tanto? ¿cuánta energía vital les llevo? PODRÁN???”, desafió.

Otra vez penalizada

A fines de mayo, unas fotos de Flor tampoco superaron el filtro de la plataforma y la cuenta fue penalizada. “Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que seleccionaste esté dañado o que se haya eliminado la página”, se leía si alguien quería ingresar a la cuenta de Instagram de Peña. Es que la red social había decidido penalizar a la conductora y suspender su perfil luego de que publicara una sugerente foto.

Enojada por esta arbitrariedad, la actriz le dedicó al tema parte del inicio de la emisión del lunes de La Pu*@ Ama (América). “Solamente a una puta ama le pueden suspender el Instagram con 6 palos de seguidores”, comenzó diciendo en su descargo. “Chicos, no es joda. Me suspendieron el Instagram. ¡Suspendida! No me aparecen ni... Lo único que me aparece es ‘linda, libre y loca’. Y a la mierda con el ‘libre y loca’”, dijo en referencia a la biografía de su perfil.

Así, Peña enfatizó: “Les digo algo: si yo hubiera incitado a matar perritos bebés, a mi no me cierran la cuenta. Porque el culo molesta más que ser nazi en este país, chicos. De verdad”, dijo sin vueltas.

Una de las fotos que Florencia Peña quiso publicar en su cuenta de Instagram

“Ya fui denunciada por incitar a la felación, por haber dicho ‘mamamela’ en el programa. Y les quiero aclarar que lo vamos a seguir diciendo, por si quieren seguir haciendo denuncias. Y ahora me cierran el Instagram. Yo pensé que estábamos un poco deconstruidos, que estábamos un poco más libres. Yo ya venía con abstinencia de incitar a felar y ahora estoy con abstinencia de subir fotos en culo”, señaló Florencia.

En su defensa, la conductora se preguntó de manera retórica. “Quiero saber algo: ¿Soy el único culo de Instagram? ¿Soy las únicas tetas del Instagram? Chicos, vamos. De verdad. De lo mal que estoy me pasé todo el fin de semana dándole duro, duro duro... a las harinas. A lo otro también, pero no equiparó. Las harinas pudieron más”, bromeó en su habitual tono desenfadado.