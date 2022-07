Alfaro respondió a las críticas de la UCR

La Unión Cívica Radical salió al cruce del intendente Germán Alfaro por las críticas del responsable del municipio Capitalino sobre la reunión que mantuvieron los intendentes radicales junto al presidente del partido en Tucumán con el gobernador Osvaldo Jaldo.

“Queremos dejar en claro que vamos hacer todos los esfuerzos necesarios para fortalecer Juntos por el Cambio en Tucumán. Pero fieles a nuestra tradición política, con 131 años de historia, el Radicalismo defenderá las instituciones y las autonomías de los municipios en forma coherente y consecuente, y no con la práctica del doble discurso, como aquellos funcionarios del alfarismo que, mientras ellos criticaban la actitud transparente y con profunda vocación democrática de la UCR, el intendente German Alfaro le pedía $35 millones al Gobierno de la Provincia para la fiesta en la plaza Independencia", manifestaron los integrantes de la UCR en un comunicado.

Ante los dichos de la Unión Cívica Radical, el intendente Alfaro puntualizó en conferencia de prensa que los $35 millones recibidos por parte del Gobierno Provincial corresponden a una devolución de dinero realizado por el Ejecutivo en materia de gastos por los festejos del 9 de julio.

“Nosotros contratamos luces, escenarios y artistas con anticipación. El día lunes previo me llama la ministra de Gobierno y me dice cómo van a ser sus festejos. Yo le respondí que tenían que ser más serios, estuvimos buscándolos tres semanas. Contratamos artistas y todo lo que conlleva porque pensábamos que no iban a hacer nada”, manifestó Alfaro.

A lo que agregó: “Cuando se comunica conmigo le pregunté qué hago yo con todo lo gastado, porque era ridículo tener dos celebraciones a 100 metros, por eso vieron un escenario en calle Laprida sin funcionar. Ahí me dijo de devolvernos el dinero gastado por falta de seriedad producto de una interna entre Manzur y Jaldo”.

“Quisiera que vean los costos de contratar al Chaqueño Palavecino, Axel y demás. Nosotros contratando artistas locales tuvimos ese gasto y ese es el dinero que devolvieron”, apuntó contra los festejos del Gobierno Provincial.

El PJS pide a la Justicia que no adelanten los comicios en 2023

La Justicia debe desestimar la acción de amparo que promueve el PJ para que se declaren inconstitucionales los plazos electorales estipulados por la Constitución provincial. Así lo solicita el Partido de la Justicia Social en el planteo que interpuso ante la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo para que sea incorporado a la causa como “tercero interesado”. En el escrito se sostiene que tanto el PJ en su planteo, como la Provincia en la contestación de demanda, invocan argumentos falsos para justificar su intención de anticipar las elecciones provinciales, tal como se hizo ya en 2019.

El intendente capitalino Germán Alfaro, como titular del PJS, afirma en la presentación judicial que el Partido Justicialista quiere someter la Carta Magna a los arbitrios de su conveniencia electoral.

Recuerda que las disposiciones del artículo 43, inciso 6°, y del artículo 100 (mandan a votar 60 días antes de que culminen los mandatos provinciales, lo cual opera el 29 de octubre), “funcionaron sin cuestionamiento en las elecciones de 2007, 2011 y 2015”, durante las tres presidencias kirchneristas, cuando se “tornaba beneficiosa la simultaneidad” con el calendario electoral nacional. En cambio, Alfaro advierte que el PJ de Tucumán “sopesa” ahora que es “más positivo a sus intereses ‘despegarse’ lo máximo posible del ‘efecto arrastre negativo’ de la elección nacional”, dada la crisis vigente.