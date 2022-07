Un camionero que transportaba cerveza perdió el control del vehículo en una curva, volcó y cayó al asfalto toda la mercadería que estaba llevando. Ante la situación los vecinos se acercaron al lugar, pero no para ayudarlo, sino para robarse toda la carga.

Todo sucedió en Apóstoles, Misiones, en horas de la tarde del sábado, cuando el chofer circulaba por la Ruta Provincial 201 y perdió el control del camión en una curva y volcó. En ese momento se acercaron personas para sustraer aquellas botellas que estuvieran en buen estado.

La noticia circuló rápidamente por la localidad y la gente no dudó en robar el cargamento, mientras el conductor esperaba la presencia de la Policía. En tanto, la empresa propietaria del camión, apenas pudo llevarse a sus depósitos algunos cajones que quedaban de todo el cargamento.

Mirá el video que circula en redes sociales

"El camión trasladaba alrededor de 1.200 cajones de cerveza más otros dos pallets con packs de cervezas en lata, más una promoción de platos y vasos, de todo lo cual “pudimos rescatar alrededor de 420 cajones”, contó la dueña de la mercadería saqueada

“Aproximadamente la carga estaba valuada en 10 millones de pesos“, agregó, al tiempo que pidió a quienes se la llevaron que “aunque sea me dejen en la vereda de mi casa los cajones con los envases vacíos para que yo pueda reponer el inventario de la empresa, porque la carga ni siquiera es mía”, afirmó.

“Aunque la carga esté asegurada o no esté asegurada, no amerita el robo, nadie tenía derecho a ir a tomar parte de la carga. Acá en Apóstoles la mayoría de la gente me conoce a mí, lo conoce a mi padre, entonces molesta. Yo puedo entender si fuese comida, pero era cerveza, eran copas de vidrio, nadie necesita eso para vivir“, argumentó.

También comentó que ella se enteró del incidente unas tres horas después del hecho, “aproximadamente a los 19 horas del sábado”, cuando “pasé por ahí por casualidad”.

“Si bien fue en la vía pública, no es que yo lo dejé ahí para que lleven, fue un siniestro, no amerita un robo por parte de la gente que tomó parte de la carga”, planteó y reveló que “me pasó que a una señora le hice dejar las cosas porque, entre que yo estaba cargando, vi que llevaba los packs de cervezas con las copas y yo le dije ¿no ves que es mío, que estoy tratando de recuperar? Y la señora me contesta: ‘Pero yo tengo hijos’. ¿Perdón? ¿Tus hijos toman cerveza, comen vidrio? Yo como madre jamás haría algo que mi hija después pueda decir mi mamá robó, se llevó algo”.

Hasta el momento, Valeria contó que sólo una persona le devolvió algunos cajones con las cervezas intactas. "Los demás, ni aparecieron". También dijo que le pidió a la gente en ese momento que por favor dejara de llevarse la mercadería, sin obtener una respuesta favorable.

Otro elemento llamativo en torno a este episodio es que desde que ocurrió, hace ya más de 48 horas, el chofer del camión no volvió a dar señales de vida.