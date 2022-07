Financial Times: "la confianza en Argentina se evaporó"

La confianza en la economía argentina se está evaporando, mientras el gobierno lucha contra los conflictos internos, una deuda interna cada vez más grande y una inflación que se acerca al 90%", comienza un artículo del Financial Times sobre la situación actual del país.

Asimismo, la nota señala que los dólares se dispararon a nuevos máximos en el mercado paralelo, como consecuencia de la gran demanda que tiene por parte de los argentinos al no poder comprar más u$s 200 en los bancos. "El viernes, los dólares se vendían en las calles de Buenos Aires a $ 337, un 15 % más caro que hace una semana", resalta el diario.

La brecha entre el dólar en el mercado negro y el tipo de cambio oficial controlado artificialmente se amplió a más del 150%, indica la publicación y destaca que es un nivel que se vio por última vez durante la hiperinflación de Argentina en 1989 según un análisis atribuido a Portfolio Personal Inversiones.

"El riesgo de que se acelere el ritmo de empeoramiento de la economía argentina es significativo", advertía el Citi este mes, según el Financial Times.

La situación, detalla la nota, tiene varias causas: "la Argentina ha quedado aislada en gran medida de los mercados internacionales de deuda desde su default en 2020. En cambio, el gobierno se está financiando a través de la impresión de dinero y deuda interna, la mayor parte de la cual está vinculada a la inflación y tiene tasas de interés cada vez más altas." "El Presidente Alberto Fernández ha descartado la posibilidad de una devaluación puntual. Sin embargo, muchos argentinos y economistas bancarios temen que la economía empeore mucho antes de mejorar", agrega.

"La venta de dólares está más loca que nunca", le dijo al Financial Times Adán un "arbolito" en el centro de Buenos Aires, por lo que prefirió no dar su nombre completo. "Lo único que los clientes no quieren tener son los pesos... muchos se preguntan qué pasará después".

En el artículo, subrayan que la abrupta renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán aumentó la preocupación sobre la capacidad del "débil e impopular gobierno de Fernández" para hacer frente al rápido deterioro de la situación. Además, recalcan que "Guzmán se fue sólo tres meses después de negociar un acuerdo de reestructuración de la deuda de u$s44.000 millones con el FMI. Pero sus promesas de frenar el déficit fiscal contaron con la fuerte oposición de la poderosa vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y sus aliados. Cristina Kirchner cree que los peronistas deberían gastar más para proteger a los votantes de la creciente inflación de cara a las elecciones presidenciales de 2023."

"A pesar de la intempestiva salida de Guzmán, los funcionarios del FMI creen que los objetivos económicos que el Fondo acordó con la Argentina aún pueden ser cumplidos por su sucesora, Silvina Batakis, si se mueve rápidamente", sostienen.

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, dijo que Batakis entendía "el propósito de la disciplina fiscal" y describió una primera llamada "muy buena" con la ministra.

Problemática de la inflación

Por otro lado, el Financial Times informa que la inflación, alcanzó el 64% anual en junio y se prevé que se acelere por encima del 90% a finales de año, según datos de Morgan Stanley.

A pesar de los altos precios mundiales de las materias primas, las reservas netas de divisas de la Argentina rondan los u$s 2400 millones. Las costosas importaciones de energía tienen parte de la culpa, pero los exportadores de grano del país también están acaparando su cosecha porque temen una inminente devaluación, en lugar de enviarla y recibir el pago en pesos a un tipo de cambio oficial desfavorable.

La deuda soberana de la Argentina con los acreedores privados, que apenas se reestructuró en 2020, vuelve a cotizar en territorio de dificultad. Y se espera que el país entre en una breve recesión este año, con contracciones en el segundo y tercer trimestre, según una encuesta del banco central.

Con una inflación que saltó al 90% en las expectativas de mercado para el cierre de este año, los objetivos monetarios y fiscales firmados con el Fondo están lejos de ser alcanzados. Así como el de acumular reservas. Y unas elecciones presidenciales que se presentan como enormemente difíciles para el oficialismo el año que viene sólo agrega un condimento más de inestabilidad política para el Gobierno, concluye el análisis.