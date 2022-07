Supermercados: Cupos al aceite, azúcar y harina

La crisis económica se hace sentir en los supermercados de la provincia de Tucumán, los cuales se han visto en la obligación de ponerle cupos a la venta de aceite, azúcar y harina. Hasta el momento, sólo se venden uno o dos envases por personas.

La razón, según ha explicado el empresario Guillermo Saccomani (presidente de la Cámara de Supermercadistas de la provincia), se debe a que estos productos están llegando en menor número a las góndolas y hay demora en la entrega.

Además, dejó en claro que, por el momento, sólo hay faltante de algunos productos en particular y no desabastecimiento, aunque no descartó este desenlace en un futuro cercano si la situación no mejora.

Ante la faltante de productos, el Gobierno endurece los controles en supermercados

El secretario de Comercio Interior, Martín Pollera, advirtió que se intensificarán los operativos de fiscalización en supermercados del AMBA para "defender" los ingresos de los argentinos.

"Aplicaremos la fuerza de la ley frente a incumplimientos en los acuerdos de precios o faltantes en las góndolas", alertó.

Pollera destacó las "inspecciones que llevan adelante la AFIP y ARBA en "empresas productoras de bienes de consumo masivo, centros de distribución y supermercados, para supervisar el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias".

En este escenario de tensión económica, dijo que se está "planificando para garantizar el mejor proceso de fiscalización" y se quejó de que "el macrismo la destruyó pasando de 500 inspectores a 13".

El funcionario señaló que con el objetivo de "cuidar con más eficacia el bolsillo de los argentinos ante los abusos e incumplimientos, estamos trabajando desde la secretaría, con provincias y municipios para cubrir todo el territorio nacional".

"Las áreas especializadas llevan adelante los operativos en marcha, los que también fueron realizados sobre empresas productoras de bienes de consumo masivo con alto poder de mercado", señaló.

Dijo que durante los procedimientos en distintas plantas, también participó la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), se controló que el transporte de mercadería se lleve a cabo con toda la documentación en regla y sin maniobras de evasión tributaria.

"Las tareas de fiscalización de precios que impulsa la Secretaría de Comercio Interior se llevan a cabo en paralelo, junto a un grupo de inspectores de las distintas áreas especializadas de la AFIP que también realizan la tarea", explicó.

Pollera, quien reemplazó a Guillermo Hang al frente de Comercio Interior, dijo que los agentes de la Dirección General Impositiva (DGI) realizan los relevamientos presenciales vinculados a los niveles de facturación, mientras que los inspectores de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS) corroboran el cumplimiento de las obligaciones laborales.

Y explicó que el Ministerio de Trabajo "también es parte de los distintos operativos coordinados que se extenderán a lo largo de las próximas semanas, donde participarán más de 100 funcionarios de todos los organismos involucrados".

El precio del pan vuelve a aumentar: en agosto anticipan un kilo a $400

La crisis económica impacta en el bolsillo de los argentinos. Luego de los aumentos en el transporte público, se sumará un incremento en el precio del pan.

A partir de agosto, se estima que el kilo rondará entre los $320 y $340, aunque no descartan que en ciertas panaderías (por sus estructuras) alcance los $400.

La suba se produce por el gran faltante de materias primas, el aumento que registró la harina en las últimas semanas y el resto de los insumos necesarios para ser elaborado.

El presidente del Centro de Panaderos 27 de Abril de Avellaneda, Gastón Mora, señaló que los proveedores de harina, margarina y otros insumos básicos no hacen entregas a la espera de definir nuevos precios.