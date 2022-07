Mientras vive su mayor éxito a nivel musical, María Becerra se volvió tendencia en las redes por su impactante cambio de look.

​La cantante compartió una foto de su nueva cabellera: morocha, larga y con un flequillo en forma de triángulo bien pronunciado, inspirado en Natalia Oreiro.

Según ella misma había anticipado en sus redes, se iba a hacer "un cambio de look tremendo” y así cumplió. Y decidió mostrárselo a sus seguidores.

El flequillo en forma de triángulo de María Becerra inspirado en el look de Natalia Oreiro del año 2000.



Apenas terminó la transformación, Becerra compartió un video en el que muestra el antes y el después de su pelo. Lo cierto es que su nuevo corte es idéntico al que usaba Oreiro en el año 2000 cuando lanzó su segundo disco Tu veneno.

El cambio físico de María Becerra y el bullying que sufrió de chica



Además de renovar su pelo, María está en un proceso de transformación física. Hace algunos días contó que estaba muy feliz ya que pasó de pesar 41 kilos a 48.

La importancia del logro radica en que según detalló la cantante nunca había podido superar la franja de los 43. Y relató los logros de su entrenamiento en su cuenta de Instagram, donde la siguen 9,7 millones de usuarios.

María Becerra mostró su transformación física.





"Siempre tuve muchos mambos con mi cuerpo. Nací prematura, pesando un kilo doscientos. La mayoría de los bebés nacen pesando entre tres y cuatro kilos. Siempre fui súper flaquita, siempre pesé entre 41 y 43 kilos... me costaba mucho aumentar masa muscular", confesó la artista.

A la vez, María contó que su bajo peso fue motivo de bullying cuando era más chica. "La he pasado mal con cómo me veía yo en el espejo, con los comentarios que he recibido... Más que nada de chica. He recibido comentarios de todo tipo a lo largo de mi vida, en el colegio, en todos lados", explicó.

"Años que no usé jeans, calzas, vestidos, polleras, short", detalló destacando que siempre eligió vestir ropa ancha para "para parecer más grande".

La artista contó que está feliz con su nuevo entrenamiento.

Pero superada la etapa de la adolescencia, María comenzó un exigente entrenamiento que la llevó a subir siete kilos y la hizo sentir mejor a nivel anímico. ​



"Se me re complica con el trabajo, con mis horarios, con los viajes. Es muy complicado mantener el entrenamiento. Pero lo hago... Me felicito a mí misma porque ya no me siento débil y tengo más autoestima", confesó.

"Me pongo muy gede porque estoy trabajando mi cuerpo. Ya me siento cómoda, pero a la vez es como que tengo miedito", reiteró María en otro de sus posteos.

Asimismo, la intérprete de Miénteme y Ojalá sostuvo que está muy feliz con su rutina de ejercicios. "Arranqué a entrenar hace 1 mes y desde ahí le estoy metiendo sin parar. Nunca estuve tan motivada en mi vida, les juro. Me fascina entrenar, sentirme bien y con energía. Me libera un montón de tensiones, de ansiedad, no sé, me hace re feliz y encima voy a quedar ATR", concluyó.