El triunfo de Atlético sobre Independiente sigue dando que hablar. En este caso, no son loas al único puntero del torneo sino críticas a la institución. Estas llegaron desde la boca del periodista de Buenos Aires Gustavo López. En su programa diario de radio La Red, disparó con todo contra el “Decano” y su postura ante la reprogramación del partido del fin de semana y hasta trajo a colación la lucha por el ingreso a la Libertadores de 2016.

El organismo de seguridad Aprevide, ante los serios problemas en los que se encuentra el “Rojo” y lo que sucedió en su asamblea, decidió suspender el partido pautado para el sábado a las 18. Atlético (que ya estaba en Buenos Aires en ese momento) aceptó la suspensión, pero pidió jugar ese fin de semana, si era necesario en otro estadio y a puertas cerradas, algo que la AFA decidió luego.







¿Qué dijo Gustavo López?



"Por suerte el amigo (Mario) Leito, que es un fenómeno (dijo) jueguen igual, que tiene cinco tipos presos no hay ningún problema; tienen tres lesionados, cuatro enfermos, seis suspendidos. Jueguen igual porque yo estoy acá. La AFA solidaria con Atlético Tucumán dijo ‘vamos a jugar en la cancha de Platense a las 10 de la mañana sin gente’. Una gran mano le dio a Independiente, ¿eh?”, comenzó diciendo.

"Es la segunda vez que le tuerce el brazo Leito a los Moyano. A los Moyano. Ya los sacó de la Libertadores con el aval de muchos periodistas muy fanáticos de la información que entendían que Atlético Tucumán tenía que ir a la Libertadores y no Independiente y no jugar un partido decisivo: habían jugado los dos primeros, los segundos, pero no los dos terceros", agregó López muy enojado.

"Entendieron que los dos terceros no. Que iba uno porque tenía más goles. Pero ese que tenía más goles no había jugado contra los mismos rivales que el que tenía menos goles. Una cosa extraña, ¿no? Los primeros dos a la Final, los segundos a un tercer puesto. Y los terceros no: va el equipo humilde del interior bancado por la política argentina que necesitaba muchos votos en la provincia", remató.





La reacción en las redes



Inmediatamente los hinchas “decanos” estallaron en las redes criticando al periodista y asegurando su vinculación con el club de Avellaneda. El audio con ese fragmento del programa de hizo viral a través de las redes y ya circula por todas partes.

Atlético venció a Independiente y se quedó con una victoria fundamental



El Decano madrugó a los de Avellaneda. El gol se marcó antes de los 50 segundos. Luego logró aguantar la victoria.

Primer tiempo

Los incidentes parecen haber afectado a los 11 del “Diablo”. Los jugadores entraron algo dormidos y Atlético lo aprovechó: antes del primer minuto de juego marcó este gol:



Hubo unos 15 minutos después de ese gol en el que Atlético podría haber marcado un segundo gol: los diablos habían quedado en shock por el gol tempranero. Pero el partido se emparejó y al final de los 45 minutos hasta quedó la sensación de que Independiente podría haber merecido el empate.



Segundo tiempo

Todos esperaban que Independiente saliera con todo a buscar el empate. La jugada más clara la tuvo, sin embargo, Atlético: un mano a mano que el arquero local logró sacar.

En los minutos finales, Independiente fue pura desesperación. Con esa desesperación, logró poner a Atlético contra las cuerdas; pero no fue suficiente para marcar el gol, ni siquiera con los cinco minutos extras que se jugaron.

Otra victoria fundamental para Atlético, en la cima del torneo.