Tras varios rumores y especulaciones sobre su estado sentimental, More Rial confirmó su separación del cantante de cuarteto, Maximiliano Bertorello, reconocido como El Maxi, con quien perdió a su segundo hijo.

La hija de Jorge Rial anunció su ruptura de manera muy sorpresiva después de que sus seguidores de las redes sociales le preguntaran por su relación, que comenzó hace cuatro meses: "Hace rato que estoy soltera".

More Rial confirmó su ruptura con El Maxi

Luego, sobre la pérdida del embarazo, la joven arrojó con gran dolor: "Con toda esta situación yo estoy rota. Pero bueno, salí de muchas y voy por una más".

Maximiliano Bertorello, de 26 años, se conoció con More en Córdoba, donde la joven reside desde hace algún tiempo con su hijo Francesco Benicio, de su primera relación con Facundo Ambrosioni.

Al poco tiempo de ponerse de novios llegó la noticia del embarazo, ambos viajaron a Buenos Aires para contársela a su familia, a su papá Jorge y a su hermana Rocío. En encuentro fue en un restaurante.

Ahora el músico anunció que disolvieron la pareja y que cada uno sigue por su lado. “¿Estás soltero?”, le preguntaron al cantante en algunas preguntas que dejó que le hicieran los fans en Instagram y la respuesta fue contundente: “Sí”.

More Rial compartió otro triste mensaje tras perder su embarazo con El Maxi

Tras estar internada en Córdoba y perder su embarazo, More Rial compartió un sentido mensaje en Instagram junto a una imagen de su pancita cuando se encontraba esperando su primer bebé con El Maxi, Maximiliano Bertorello.

More Rial y su triste mensaje tras perder su embarazo con El Maxi

"No sé por dónde empezar. Lamentablemente hace unos días vengo pasando los peores días de mi vida, la perdida de un embarazo es complicado de afrontar, de sobrellevar y poder asumir, más que nada cuando pensas que todo iba bien y de golpe todo se derrumba", explicó muy dolida la hija del periodista.

Y remarcó muy angustiada: "Son momentos complicados, y pido el respeto que se merece cualquier persona que pasa por estas situaciones. Me está costando muchísimo poder levantarme de esta, pero la vida tiene que continuar".

"Y a vos mi vida, qué decirte. Estés donde estés, te voy a extrañar, todos los días‍. Agradezco a todos por su preocupación y los mensajes que me mandaron. Gracias a todos, de verdad", cerró la joven.

Jorge se sinceró sobre su relación con Morena

El ex esposo de Romina Pereiro destacó su rol como abuelo por sobre su papel como padre: "Lamentablemente, sí. Soy muchísimo mejor abuelo porque cuando sos padre estás en una vorágine y cuando sos abuelo tenés la tranquilidad, el relax: me agarra con 60 años".

Además, se sinceró sobre More Rial: "Todo el mundo sabe que mi relación con Morena siempre fue caótica". De todos modos, sumó la mirada de su psicóloga sobre el vínculo que tienen: "Un día Diana, mi terapeuta, me dijo una frase que me cambió la cabeza: 'El objetivo de Morena en tu vida fue traerte a Fran'. Y me reconcilié con ella”.