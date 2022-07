Murió uno de los villanos más famosos de "Titanic"

El actor británico David Warner murió a los 80 años como consecuencia de un cáncer, tras una larga y destacada carrera en el cine, el teatro y la televisión, según comunicó este lunes su familia.

El intérprete inglés, secundario de lujo en películas como Perros de paja (1971), La Profecía (1976) o Titanic (1997), murió en la madrugada del pasado domingo en Denvinlle Hall, una conocida residencia de retiro para artistas en Londres.

David Warner frente a Gregory Peck, en una escena de "La profecía". (Foto: 20th Century)

"Durante los últimos 18 meses se enfrentó a su diagnóstico con su característica elegancia y dignidad", explicaron sus allegados en la nota.

Quién era David Warner, uno de los villanos de “Titanic”

David Warner había nacido en Manchester el 29 de julio de 1941. Tuvo una infancia problemática y vivió en diferentes colegios pupilos e internados hasta su adolescencia. La actuación fue su escape y su ancla en la sociedad.

Luego de terminar la escuela estudió en el prestigioso instituto de Londres Royal Academy of Dramatic Arts. De acuerdo a lo que cita una biografía que publicó el diario The Guardian, Warner se sentía inseguro en el comienzo debido a su altura y apariencia.

Luego de unirse a la Royal Shakespeare Company, a los 21 años protagonizó el film Morgan, A Suitable Case For Treatment, el disparador que necesitaba para despegar. En teatro, a la vez, también se destacó entre obras como Hamlet y espacios de actuación dramáticas sofisticados y disruptivos.

En televisión, también fue parte de un universo bastante nerd: trabajó en las series de ciencia ficción Doctor Who, compuso a tres personajes diferentes en diferentes spin-off de Star Trek e integró el elenco de la mítica Twin Peaks.

Pero donde más se actuó fue en cine. En 1973 fue conocido por encarnar a Keith Jennings, uno de los personajes secundario de La profecía que tuvo un desenlace fatal al morir decapitado.

Warner también integró los repartos de Perros de paja, The Ballad of Cable Hogue, Cross of Iron, The League of Extraordinary Gentlemen y El regreso de Mary Poppins, entre decenas de títulos.

En 1997, su fama cobró aun más relevancia al ponerse en la piel de uno de los villanos del éxito de taquilla Titanic. Warner fue Spicer Lovejoy, el matón que secunda a Cal Hockley, el malvado que encarna Billy Zane.

Un actor multifacético

Recordaron que, durante 60 años de carrera, David Warner ha sido un actor de "cine, teatro, voz radiofónica y televisión muy respetado", hasta su último papel para la gran pantalla como el Almirante Bloom en El regreso de Mary Poppins (2018).

Para algunos directores llegó a ser un actor de culto, como en el caso del estadounidense Sam Peckinpah, quien contó con él para películas como la citada Perros de paja, La balada de Cable Hogue (1970) y La cruz de hierro (1976).

"Será muy añorado por su familia y sus amigos, y recordado como un hombre, compañero y padre de gran corazón, generoso y compasivo, cuyo legado de trabajo extraordinario ha emocionado a tantos durante tantos años", agregó el comunicado.