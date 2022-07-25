El jueves comienza el pago del 20% del sueldo para estatales
La Secretaría de Hacienda de la Provincia, que depende del Ministerio de Economía, informó el cronograma de pagos de la parte proporcional del sueldo del mes de julio para empleados de la administración pública provincial.
JUEVES 28 de JULIO
SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
VIERNES 29 de JULIO
SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DEFENSORíA DEL PUEBLO
TRIBUNAL DE CUENTAS
TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN
SABADO 30 de JULIO
PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
PODER LEGISLATIVO
DIRECCIÓN RECURSOS HIDRICOS
ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO
INSTITUTO PROVINCIAL ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
ENTE ÚNICO DE REG.DE SERVIC.PÚB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN
INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
ENTE AUTÁRQ.TEATRO MERDEDES SOSA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MUNICIPIOS DEL INTERIOR
COMUNAS RURALES