El jueves comienza el pago del 20% del sueldo para estatales

Actualidad 25 de julio de 2022 Por LPTV
El cronograma se extiende hasta este sábado 30 de julio.
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El jueves comienza el pago del 20% del sueldo para estatales

La Secretaría de Hacienda de la Provincia, que depende del Ministerio de Economía, informó el cronograma de pagos de la parte proporcional del sueldo del mes de julio para empleados de la administración pública provincial. 

JUEVES 28 de JULIO                                                                                      

SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)

VIERNES 29 de JULIO                                                                                           

SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)

ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                                                                        

DEFENSORíA DEL PUEBLO                                                                                             

TRIBUNAL DE CUENTAS                                                                                 

TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN

SABADO 30 de JULIO                                                                                      

PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL                                                                                      

MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA                                                                                  

PODER LEGISLATIVO                                                                                       

DIRECCIÓN RECURSOS HIDRICOS                                                                                               

ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO

INSTITUTO PROVINCIAL ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)

SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)

ENTE ÚNICO DE REG.DE SERVIC.PÚB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)                                                           

ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN                                                                                  

INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO                                                                                  

ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL

ENTE AUTÁRQ.TEATRO MERDEDES SOSA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)                                                                                 

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

MUNICIPIOS DEL INTERIOR                                                                                          

COMUNAS RURALES        

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Estatales pago sueldo

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