Según el índice Big Mac, el peso argentino está "subvaluado"

De acuerdo al índice de The Economist, el dólar debería valer $ 114,56 en Argentina para equiparar el precio de la famosa hamburguesa en Estados Unidos.

Según un nuevo reporte del Índice Big Mac (IBM) del diario The Economist, el dólar argentino está "subvaluado". De acuerdo al análisis, el dólar oficial debería valer $ 114,56 para equiparar el precio de la hamburguesa en Estados Unidos.

Según lo que plantea la teoría, si un Big Mac cuesta $ 590 en Argentina y u$s 5,15 en los Estados Unidos, el tipo de cambio matemático es $ 114,56. Ahora bien, cuando se toma el tipo de cambio real, en $ 129,12, se obtienen u$s 4,33, es decir, u$s 1,75 menos. Es por ello que siguiendo este razonamiento, la moneda en nuestro país está "subvaluada" en un 11,3%.

Si se compara el precio de la famosa hamburguesa con el valor del dólar blue a $ 337, comprar el combo en McDonald's resulta todavía más barato ya que cuesta u$s 1,57.

Según el Índice Big Mac, las monedas de casi todos los países de América Latina están subvaluadas frente al dólar, a excepción de Uruguay, que tiene la hamburguesa más cara, ya que se paga u$s 6,09 en promedio.

A nivel global, entre los países con mayor devaluación de su moneda se encuentran, en primer puesto, el bolívar venezolano seguido por el leu rumano, la rupia indonesia, el peso colombiano y el quetzal guatemalteco.

Argentina se ubicó en el puesto 14° entre los países de todo el mundo que formaron parte de la muestra y a nivel regional se posicionó en el cuarto lugar, detrás de Uruguay (6,6%), Venezuela (12,9%) y Brasil (25,8%).

CÓMO FUNCIONA EL ÍNDICE BIG MAC

El análisis compara la paridad del poder adquisitivo (PPA) entre distintos países debido a que la hamburguesa Big Mac se vende en todo el mundo bajo características estándar. De esta forma, se calcula el poder adquisitivo de una persona a partir de dividir el precio de dicha comida en un país (en la moneda nacional) por el precio de la misma en otro país (también en su moneda nacional).

El IBM se basa en la teoría de "Paridad de Poder Adquisitivo" desarrollada en el siglo XIX por el economista sueco Gustav Casel, según la cual "una moneda está alineada con otra si permite comprar una misma canasta de bienes al mismo valor, expresado en cualquiera de las dos monedas".

"La burgernomics nunca tuvo la intención de ser un indicador preciso de la desalineación monetaria, simplemente una herramienta para hacer más digerible la teoría del tipo de cambio. Sin embargo, el Índice Big Mac se ha convertido en un estándar mundial, incluido en varios libros de texto económicos y objeto de docenas de estudios académicos", indicaron desde The Economist.

Advierten que la inflación de julio se acerca a 8%

La incertidumbre sobre el rumbo económico luego de la salida del Gobierno del ex ministro Martín Guzmán, el cepo al dólar para el pago de importaciones y la disparada de los dólares alternativos al oficial regulado, pusieron un alto piso a las proyecciones sobre cómo cerrará el dato de un mes de julio recargado, y el arrastre que deja para los próximos meses.

Las consultoras especializadas en la materia, ya estiman un porcentaje por encima del 7% e incluso cercano al 8 por ciento.

En las últimas semanas, la falta de previsión sobre los costos de reposición derivó en aumentos preventivos de precios que aparecerán reflejados parcialmente en el índice de este mes. En la primera quincena de julio, el IPC del Gran Buenos Aires que mide Ecolatina trepó a 7,9% en comparación con el mismo período del mes anterior.