Aplicaciones infectadas de Google Play que tenés que borrar

Miles de usuarios de todo el mundo descargan aplicaciones de Play Store desde sus dispositivos Android. Lo que no saben, a veces, es que al ingresar a esas apps están conviviendo automáticamente con distintos malwares como Joker, Facestealer y Coper Malware.

Nuevas aplicaciones comenzaron a distribuir estos programas maliciosos y desde Google ya están trabajando para eliminarlos. No obstante, la tarea no será nada fácil, ya que los ciberdelincuentes están a la orden del día y buscan permanentemente la forma de escapar de las barreras de seguridad.

A continuación, las 54 aplicaciones descargadas de Joker que fueron identificadas por las dos firmas cibernéticas (Zscaler ThreatLabz y Pradeo) y pueden hacerse pasar por editores de fotos, SMS, teclados emoji, monitores de presión arterial, apps de traducción y más.

Simple Note Scanner

Universal PDF Scanner

Private Messenger

Premium SMS

Smart Messages

Text Emoji SMS

Blood Pressure Checker

Funny Keyboard

Memory Silent Camera

Custom Themed Keyboard

Light Messages

Themes Photo Keyboard

Send SMS

Themes Chat Messenger

Instant Messenger

Cool Keyboard

Fonts Emoji Keyboard

Mini PDF Scanner

Smart SMS Messages

Creative Emoji Keyboard

Fancy SMS

Fonts Emoji Keyboard

Personal Message

Funny Emoji Message

Magic Photo Editor

Professional Messages

All Photo Translator

Chat SMS

Smile Emoji

Wow Translator

All Language Translate

Cool Messages

Blood Pressure Diary

Chat Text SMS

Hi Text SMS

Emoji Theme Keyboard

iMessager

Text SMS

Camera Translator

Come Messages

Painting Photo Editor

Rich Theme Message

Quick Talk Message

Advanced SMS

Professional Messenger

Classic Game Messenger

Style Message

Private Game Messages

Timestamp Camera

Social Message

Smart SMS Messages

Blood Pressure Monitor

Voice Languages Translator

Quick Text SMS

Por otro lado, el investigador de seguridad Maxime Ingrao reveló la semana pasada 8 aplicaciones con la variante Autolycos con más de 3 millones de descargas antes de su eliminación de la tienda. En ese marco, estas aplicaciones fueron detalladas por movilzona.es y recomendadas para su posterior descarga.

Vlog Star Video Editor

Creative 3D Launcher

Wow Beauty Camera

Gif Emoji Keyboard

Freeglow Camera 1.0.0

Coco Camera v1.1

Funny Camera

Razer Keyboard & Theme

Eliminá estas 2 apps con malware

Asimismo, se descubrieron nuevas apps con el malware Facestealer y Coper. El primero desvía las credenciales de Facebook y los tokens de autenticación, mientras que Coper funciona como un troyano bancario que puede robar muchos datos al interceptar y enviar SMS y contar con una gran cantidad de funciones. Este último también abusa de los permisos de accesibilidad en Android para obtener el control total del teléfono de la víctima.

Estas últimas son:

Cámara Vainilla

Escáner QR Unicc

Todas ellas se suman a las que se han quedado en el camino, y las que aún siguen, en la lucha de Google contra el malware en su tienda de apps. Pese a sus esfuerzos, no acaba de ser suficiente con los intentos de los hackers que siguen evolucionando. Si recién te enterás que una de las que aparece en este listado está en tu teléfono o la instalaste en algún momento, comprobá que no la tenés y eliminala ya. Podés hacerlo en el apartado de gestión de aplicaciones de los ajustes de tu móvil dando a eliminar.

Fuente: Ámbito