Murió David Warner, uno de los villanos más famosos del cine

El actor británico David Warner ha fallecido a los 80 años como consecuencia de un cáncer, tras una larga y destacada carrera en el cine, el teatro y la televisión, según comunicó este lunes su familia.

El intérprete inglés, secundario de lujo en películas como “Perros de paja” (1971), “La Profecía” (1976) o “Titanic” (1997), murió en la madrugada del pasado domingo en Denvinlle Hall, una conocida residencia de retiro para artistas en Londres.

“Durante los últimos 18 meses se enfrentó a su diagnóstico con su característica elegancia y dignidad”, explicaron sus allegados en la nota.

Recordaron que, durante 60 años de carrera, Warner ha sido un actor de “cine, teatro, voz radiofónica y televisión muy respetado”, hasta su último papel para la gran pantalla como el Almirante Bloom en “El regreso de Mary Poppins” (2018).

Para algunos directores llegó a ser un actor de culto, como en el caso del estadounidense Sam Peckinpah, quien contó con él para cintas como la citada “Perros de paja”, “La balada de Cable Hogue (1970) y “La cruz de hierro” (1976).

El comunicado

“Será muy añorado por su familia y sus amigos, y recordado como un hombre, compañero y padre de gran corazón, generoso y compasivo, cuyo legado de trabajo extraordinario ha emocionado a tantos durante tantos años”, agregó el comunicado.

Papeles de villano

David Warner a menudo ha interpretado villanos, como en Bandits, Bandits y The 39 Steps . Otros proyectos notables incluyen The Man from Kiev , A Man Named Cable Hogue , Iron Cross , The French Lieutenant's Mistress , TRON , Waxwork , The Den of Madness , Black Death y, más recientemente , The Return of Mary Poppins .

Entre 1992 y 1995 prestó su voz a Ra's al Ghul en la serie animada de Batman . En televisión, también da la contrapartida a Kenneth Branagh en Las investigaciones del inspector Wallander e interpretó brevemente al famoso Abraham Van Helsing en Penny Dreadful . David Warner finalmente ha interpretado varios personajes en el universo de Star Trek , apareciendo en Star Trek V: The Final Frontier , Star Trek VI: Uncharted Land y la serie Star Trek: The Next Generation , entre otros .

También le tocaron buenos

Entre sus papeles de “bueno” cabe destacar al pintoresco predicador de La balada de Cable Hogue, de Sam Peckinpah, y sus papeles en Babylon 5 y en Star Trek VI: The Undiscovered Country. Interpretó al simpático capitán Kiesel en la película de Sam Peckinpah Cross of Iron. En un episodio de Lois & Clark hacía del padre de Superman. También hizo de buena persona, como el Dr. Richard Madden, en Necronomicon: Book of the Dead (1994).

Otras facetas de Warner: actor de radio: Sympathy for the Devil (2003), Sapphire & Steel Nebulous (2005); voz en videojuegos: Baldur's Gate II: Shadows of Amn, Fallout y Kingdom Hearts II.

En la serie animada Las sombrías aventuras de Billy y Mandy, hace la voz del demonio Nergal. El 30 de octubre de 2005, subió al escenario del Old Vic de Londres, en la obra Night Sky. El actor se ha casado dos veces: con Harriet Lidgren (1969-1972, divorciado) y con Sheilah Kent (1979-presente).

En 1981 le fue concedido un premio Emmy, al mejor actor de reparto, por su trabajo en la serie Masada.