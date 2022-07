Silvina Escudero dio detalles de su boda

“Felicidad absoluta, nos vamos a casar”, había escrito Silvina Escudero en su cuenta de Instagram hace apenas unos días. De viaje por Europa, adonde había ido a visitar a una amiga, la bailarina se sorprendió con la presencia de su novio desde hace cinco años, Federico, quien voló especialmente con un anillo de compromiso para proponerle matrimonio.

Lo cierto es que, ya de regreso en la Argentina, Silvina volvió a participar de La Noche del Domingo, el programa que conduce Mariano Iúdica por la pantalla de América, donde dio detalles del pedido de boda. “¡Se la jugó!”, fue lo primero que dijo la bailarina en relación a la actitud de su pareja, con quien a lo largo de la relación ha tenido muchos idas y vueltas.

La propuesta

Y después relató: “Yo fui con mi mejor amiga que se fue a vivir a España. Hacía cinco años que no la veía, pandemia mediante siempre se iba posponiendo el viaje. Llegué y me quedaba diez días con ella. Primero estuve en París y después en Mallorca, donde vive ella, Flora. Y un día me dice: ‘Nos vamos a almorzar que reservé un restaurante frente al mar Mediterráneo divino’. Cuando llegamos y nos ubicamos en la mesa, me dice: ‘Me voy al baño ya’. ‘Acabamos de venir de tu casa, ¿ya te vas al baño?’. Me quedo ahí, empecé a grabar para historias de Instagram y aparece Fede en escena”.

Enseguida, la bailarina explicó su sorpresa al ver a su novio. “Se siente a la mesa Federico, que estaba en Buenos Aires. ¿Qué hizo? ¿20 horas de vuelo y apareció ahí? Vino con el anillo y me hizo toda una propuesta romántica hermosa”, dijo mientras mostraba el cintillo de compromiso. Y explicó que lo llevaba en el dedo mayor en lugar de el anular porque le quedaba grande y tenía que achicarlo.

Casamiento en agosto

Sin embargo, lo llamativo fue que Escudero contó que ya estaba pensando en el vestido porque la boda era inminente. “Nos casamos el mes que viene”, dijo ante el asombro del conductor. En ese momento, Barby Franco y Belén Francese se acercaron a hacerle algunas preguntas, bajo la sospecha de que el apuro podía deberse a un bebé en camino. Pero la bailarina se encargó de aclarar que no estaba embarazada y que la fecha tenía que ver con que Federico ya había sacado turno en el Registro Civil.

“Se puso de rodillas y me hizo toda una declaración de amor con unas palabras divinas”, contó Silvina, que obviamente aceptó la propuesta. Y siguió: “Cuando nos abrazamos y me puso el anillo en el dedo, todo el restaurante aplaudía. Y había una pareja de rusos, andá a entenderle lo que me decían, que me muestra que nos habían grabado y habían sacado fotos del momento. Después nos lo terminaron mandando por mail”.

Finalmente, la bailarina contó que fueron al hotel dónde ella se hospedaba y sonaba su tema, El amor de mi vida de Abel Pintos. Pero que su novio no se quedó en Europa con ella. “Se cruzó el mundo para hacerme la propuesta. Pero él sabía lo importante que era ese viaje para mí. Y, cuando terminó todo esto y yo acepté, me dijo: ‘Me voy porque yo no quería robarte de tu amiga’. Así que me quedé dos noches con él y se volvió a Buenos Aires”.