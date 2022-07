Gremios presionan por reapertura de paritarias

Con expectativa por el dato oficial del INDEC sobre salarios, los gremios ya comienzan a presionar por la reapertura de paritarias por la suba del dólar y a la espera de que la inflación de julio marque un récord en el año.

Según el último relevamiento del INDEC el 30 de junio, los salarios perdieron contra la inflación en abril (5% contra 6% de inflación). El único sector que se ubicó por encima del aumento general de precios fue el sector privado no registrado. A la espera que marque un nuevo número negativo, varias organizaciones gremiales ya se preparan para la discusión que se viene.

El jueves, los gremios petroleros firmaron una paritaria del 80% en línea con la estimación de los consultores económicos. La cifra la replicaron los jerárquicos petroleros. Es el horizonte hacia donde apuntarán los gremios en la reapertura de las negociaciones.

La UOM es otro de los gremios que se reunió ya con empresarios para dar continuidad a la paritaria 2022. Según informó Infogremiales, la expectativa de un adelantamiento de cuota, ya es casi un hecho. Quedó pendiente el aumento complementario solicitado por el gremio. Las responden el próximo martes.

En cuanto a los estatales, la primera provincia en marcar la pauta de la necesidad de recomposición fue el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela que esta semana anunció un incremento para el sector público de $6000 e incluyó a los empleados del sector de Salud, Educación, Policía, municipales, poder Legislativo, Judicial y precarizados, el cual se suma al incremento anunciado para el año.

En la lista de los gremios que darán noticias las próximas semanas se encuentran los sindicatos bonaerenses – docentes, salud, justicia y administración pública- que ya solicitaron a Axel Kiciloff una recomposición salarial. Luz y Fuerza, Docentes nacionales, carne y molineros también van en la misma búsqueda.

La mayoría de los gremios, vale recordar, firmaron con mejoras salariales que no superaron el 60% con algunas pocas excepciones.

La pobreza, la suba de tarifas y la inflación son una constante en el país

Ya es un mal endémico de nuestro país, uno que -por reiterado- no implica que debamos acostumbrarnos. Sin embargo, eso es lo que sucede: cada argentino y cada argentina solo puede pensar en "sobrevivir" para llegar a fin de mes, mientras la crisis se nos ha hecho costumbre. ¿No lo vemos o no lo queremos ver? Desde hace décadas, cada signo político que ha gobernado sumió al país en una espiral descendente en materia económica. El escenario (presente y futuro) no es nada alentador.

La línea de pobreza ya quebró los $ 100 mil pesos para una familia tipo y un salario mínimo vital y móvil no cubre la canasta de indigencia. Este escenario socioeconómico se produjo en junio a partir de la fuerte suba de los alimentos y los ajustes en los servicios. Un matrimonio con dos hijos en edad escolar necesitó reunir ingresos por $ 104.216,80 durante junio para proveerse de un conjunto de alimentos y servicios básicos para la subsistencia, según datos que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Estas cifras no captan ninguno de los aumentos que se produjeron durante junio.

En tanto, el límite de la indigencia para el mismo grupo familiar se ubicó en $ 46.525,36. Este resulta el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para que el mismo grupo familiar pueda tan comer ya que este conjunto excluye servicios, transporte, indumentaria y salud. En consecuencia, una persona con un trabajo a cambio de esa remuneración cuando percibió esa cifra los primeros días de julio ni tan siquiera puede aspirar a darle de comer a su familia.