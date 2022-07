China Suárez le dedicó un mensaje a la hija de Pampita

A medida en que fueron pasando los años, Carolina Pampita Ardohain y Eugenia China Suárez fueron limando las diferencias que surgieron luego de la separación entre la modelo y Benjamín Vicuña, con la actriz señalada como la “tercera en discordia”.

Es que cada una con sus respectivas parejas e hijos de historias anteriores, formaron una gran familia ensamblada, a la que se sumó en los últimos meses Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán.

Y este fin de semana, la conductora de El hotel de los famosos compartió un emotivo posteo por el primer cumpleaños de Ana y La China Suárez le dejó un tierno mensaje.

Madre e hija: compañeras inseparables

Es que madre e hija se volvieron inseparables. Gracias las comodidades que su trabajo le brinda, Pampita no la lleva a la guardería ni la deja en su casa al cuidado de nadie durante las extensas jornadas de grabación, sino que la lleva con ella. El año pasado en los estudios de LaFlia le habían dado un camarín especial, amplio para que mientras ella grababa Anita pudiera jugar y descansar con alguien de confianza, por esos días a solía cuidarla Luciana su madrina, otras veces se quedó su papa. Eso sí, la jurado de La Academia siempre estaba atenta al teléfono a ver si su hija la necesitaba o era la hora de amamantar, ya que siempre lo hizo a libre demanda.

Este año, una de las condiciones para ser la cara del reality de El Trece que termina este lunes y que tiene como finalistas a Martín Salwe y Alex Caniggia, fue que pudiera ir con Ana y que la pequeña tuviera su lugar. Así, la producción destinó una de las cabañas de la gran casa en Cañuelas, similar a la del staff, para ellas. Todos los días las acompaña Brisa, sobrina de la modelo que llegó desde La Pampa para trabajar como niñera de la menor de sus primas.

El mensaje de La China

Pampita había publicado un emotivo posteo por el año de su nena, en donde mostraba el festejo que tuvo en Ibiza durante sus vacaciones y a los saludos de amigas famosas y compañeros de la farándula local sorprendió el mensaje que le dedicó la actriz. “Feliz nacimiento, bebita linda”, puso Eugenia en Instagram.

La dura opinión de China Suárez

Este lunes en Mañanísima, Pampito analizó una picante frase de Lo Que Dicen De Mí, el primer tema de la China Suárez como cantante solista, y no solo aseguró que se la dedicó a Benjamín Vicuña, también recordó una fuerte opinión de la actriz, ni bien se separó del actor chileno, respecto a su acercamiento con Pampita.

"Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos. Algo se desarma en el suelo. Ya me emborraché cada día de esta primavera, ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era", indica una de las estrofas del tema que escribió la China.

Desmenuzando a fondo la letra, Pampito comentó: "Acá ella está hablando claramente de Vicuña. Ella a sus allegados les ha contado, en su momento, que sentía molestia por como Vicuña se hacía la víctima en los medios de comunicación cuando se separaron".

Luego sumó de manera explosiva: "Cuando Vicuña se empezó a mostrar en una familia feliz con Pampita y los hijos, la China lo sentía como una puesta en escena para hacerla quedar peor a ella".