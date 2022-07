Separado, Piqué reflexionó sobre el sufrimiento de sus hijos

Siguen las idas y vueltas entre Gerard Piqué y Shakira. A pesar de que sus respectivas familias los quieran ver juntos, ellos ya están iniciando sus caminos por separado. La cantante está próxima a instalarse en Estados Unidos junto a sus hijos, que según trascendió no la estarían pasando nada bien.

Ahora es el futbolista el que toma la posta y, en conversación con Nexes de TV3, habló de la presión a la que están sometidos Sasha y Milán. “Tienen un papá número uno y una mamá número uno. Debe ser difícil para ellos”, explicó.

Qué dijo Gerard Piqué sobre sus hijos

En los últimos días, Informalia confirmó que los abogados de Shakira le presentaron un documento clave a Gerard Piqué, donde se expone que los nenes la están pasando muy mal por la presión mediática a raíz de la separación.

Más allá de esta situación puntual, crecer con dos papás famosos no debe haber sido nada fácil y el catalán lo sabe. Es por eso que reflexionó sobre cuál es la estrategia que desarrollaron con la cantante para que sus hijos tengan una infancia plena.

“Recuerdo que mi papá no me dejaba ganar nunca y en cambio, con Shaki a veces los dejamos ganar porque entendemos que ellos tienen un contexto completamente diferente a lo que yo o ella tuvimos, que eran papás no conocidos, no teníamos esta presión. Nuestros hijos viven con una presión excesiva”, admitió.

Para él, la clave está en encontrar un buen balance en su rol como padre. “Es lo que es y han nacido con eso”, dijo un tanto resignado.

“Creo que es importante que a veces tengan victorias personales, aunque sea en casa. Jugando al fútbol con Milan o Sasha los dejas ganar, porque ya les costará tanto o tendrán esta presión para ganar fuera de casa, que sientan que tienen esas victorias personales dentro”, detalló.

Lo cierto es que la privacidad de la familia ahora está aún más en jaque, tras la infidelidad de Gerard con una mesera. Shakira también le hizo saber que todos los días tiene guardias periodísticas en la puerta de su casa, lo que no ayuda a que los niños puedan seguir con su vida lo más tranquilamente posible.

Por qué Shakira y Gerard Piqué viajaron a EEUU

Shakira tiene todo arreglado para instalarse en su mansión de Miami, donde vivirá junto a sus dos hijos tras separarse de Gerard Piqué. Este martes voló hacia los Estados Unidos y para evitar a la prensa eligió aterrizar en San Diego, donde pasará unos días con los nenes, según informó el programa Chisme no like.

El que sí llegó a la Florida fue el defensor, ya que su equipo se enfrentó al Inter de Miami, el club de David Beckham. En sus ratos libres, el deportista recorrerá la zona donde crecerán Sasha y Milán. También estaría buscando un abogado por algún futuro inconveniente.