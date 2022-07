Barcelona derrotó a Real Madrid en Estados Unidos

Barcelona se impuso sobre Real Madrid 1 a 0 en un clásico amistoso celebrado en Estados Unidos, que tuvo como principal atracción el debut del delantero polaco Robert Lewandowski en el equipo catalán.

El partido, disputado en el Allegiant Stadium de Las Vegas ante unas 65 mil personas, se definió con gol del brasileño Raphinha (27′), otra de las nuevas caras “culés”.

Lewandowski, principal incorporación del plantel catalán, jugó desde el inicio y dejó el campo al comenzar el segundo tiempo, sin poder anotar. También tuvieron su debut Raphinha, el defensor danés Andreas Christensen y el volante marfileño Franck Kessié.

Real Madrid, en su primer partido de pretemporada, presentó a sus nuevos refuerzos: el defensor alemán Antonio Rüdiger y el mediocampista francés Aurélien Tchouaméni.

El DT italiano Carlo Ancelotti reservó a los habituales titulares de la línea media, Casemiro, Toni Kroos y Luka Modric, quienes ingresaron para la segunda parte.

Resultado corto

“Creo que el resultado es corto. Hemos sido mejores que ellos, generado más ocasiones. Estamos en el buen camino. Hoy le hemos competido al campeón de la Liga y de la Champions. De amistoso, poco”, señaló Xavi, técnico de Barcelona, en conferencia de prensa.

Por su parte, Carlo Ancelotti, DT del Merengue, valoró el esfuerzo de sus jugadores pero reconoció que sufren la ausencia de Karim Benzema, quien se incorporó recientemente al equipo tras unos días de vacaciones adicionales: ”Es el mejor del mundo y no hay nadie que lo pueda reemplazar”.

El clásico del fútbol español se disputó por cuarta vez en el extranjero y por segunda ocasión en Estados Unidos. El anterior fue en Miami, en julio de 2017, y también terminó a favor de los “blaugranas” (3-2).

Ambos equipos volverán a jugar el martes: Real Madrid se medirá ante América de México en San Francisco (California) y Barcelona frente a la Juventus en Dallas (Texas).

El entrenador del PSG puso en duda el futuro de Neymar

Paris Saint Germain comenzó una nueva era con el director técnico francés Christophe Galtier en reemplazo del argentino Mauricio Pochettino. También modificó la principal cabeza del fútbol, ya que el portugués Luis Campos tomó las riendas en lugar del brasileño Leonardo.

Estos movimientos dentro del club generaron una ola de rumores y uno de los nombres más destacados es el de Neymar, quien hizo uso de su opción y extendió de manera automática su contrato con los galos hasta junio de 2027.

Una de las versiones indicaban que los mandatarios del club quieren deshacerse del delantero brasileño y que incluso fue ofrecido al Manchester City, pero fue el propio Pep Guardiola el encargado de negar esta información. Sin embargo, las declaraciones del entrenador una vez finalizado el partido amistoso ante el Urawa Reds (victoria por 3 a 0 con goles de Pablo Sarabia, Kylian Mbappé y Arnaud Kalimuendo) sumaron un nuevo capítulo a esta novela.

“Yo no sé qué pasará en un futuro próximo, cuando acabe el mercado de fichajes, no lo sé”, esbozó el estratega en declaraciones recogidas por RMC Sports. Y luego, añadió: “Se dice que se marchará, se dice que se quedará... Yo no he hablado con él sobre este tema y por lo tanto no sé qué pasará”.

Pese al interrogante que planteó, Galtier ponderó el trabajo del ex Santos y Barcelona desde su llegada a la institución: “Ney está trabajando bien desde que empezó la pretemporada, creo que es feliz. No lo veo preocupado por todo lo que puede decirse sobre él, sobre su situación en el club. Por lo que veo en los entrenamientos, con la alegría con la que trabaja, no lo veo preocupado”. El punta hoy ocupó un lugar en el banco de los suplentes e ingresó a los 15 del segundo tiempo por Mbappé.