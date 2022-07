Las fotos del cumpleaños de Stefi Roitman con amigos

El pasado lunes 18 de julio Stefanía Roitman cumplió 28 años y decidió celebrarlo a lo grande. Instalada en Miami con Ricky Montaner la actriz e influencer viajó especialmente para compartir este sábado por la noche con quienes son sus personas más cercanas, entre risas y charlas pasaron una velada increíble junto a su esposo que se encuentra en Buenos Aires trabajando como jurado en La Voz Argentina.

La cita fue en un restó de Palermo donde la agasajada junto a los invitados degustaron una carta peruana explotada de sabores: ceviches, tiraditos, sushi, anticuchos y que luego continuó con los platos principales compuestos por sushi, arroces y salteados típicos de la cocina de ese país. La fiesta no terminó ahí. Después el festejo se trasladó a uno de los boliches más concurridos de la Costanera, donde bailaron hasta altas horas de la madrugada.

La celebración había comenzado el pasado sábado 16 de julio con una previa a todo lujo: a bordo de un yate en Miami, Stefi recorrió parte de la ciudad Ricky y algunos familiares y amigos íntimos. “Ahora si. Bye bye 27. GRACIAS mi Dios por tantoooo!!!!! @boating.miami dándonos un día más que especial. celebrando en familia, en amigos. Festejando la vida. No nos damos cuenta a veces la cantidad de milagros que vivimos día a día.. soy cada vez más consciente. Y lo agradezco. Párrafo aparte para mi esposo”, destacó la cumpleañera en su cuenta de Instagram.

Su marido en todos los detalles

“Te amo por hacerme el fin de semana tan increíble y hermoso. Soy una afortunada. Mi amor por vos es hasta la eternidad. Infinito. X siempre. Cada detalle es más y más espectacular. Gracias a todos los que son parte. Mañana sale post sentimental, lo advierto. Me puse a escribir. Hay cosas que no cambian”, remató en su publicación, que sumó miles de comentarios.

Según pudo verse a través de los videos y fotos que ella misma compartió en su Instagram, Stefi estuvo acompañada no sólo por su marido Ricky Montaner, sino por parte de la familia: su cuñada Sara, esposa de Mau Montaner y embarazada de seis meses y su grupo íntimo de amigos fueron de la partida.

Extrañar

Meses atrás, en diálogo con Teleshow, ella contó qué es lo que más extraña de nuestro país. “Lo que mas extraño es caminar las calles argentinas, la gente, mi familia, mis mejores amigas, la comida. Se extrañan las raíces, mas allá de que estoy feliz y formando mi familia, la tierra de uno siempre se extraña”, dijo. Y agregó: “Esta Stefi es igual a la que siempre conocieron. Me siento crecida y más mujer, pero la esencia no cambia. En este mundo loco y esta travesía del amor y laburo, me siento la misma pero más madura”.

Al ser consultada sobre cómo es su “vida de casada”, dijo contenta: “Todo hermoso , estoy feliz, estamos enamorados con proyectos. Casarnos fue como reafirmar nuestro amor y nos hizo crecer un montón”. Además, tras el nacimiento de Indigo, la beba de Evaluna Montaner y Camilo, acaba de debutar en el papel de tía, rol que continuará con la llegada de Apolo, el bebé que esperan su cuñado Mau y Sara Escobar. “Estoy babosa”, dijo sonriente y aclaró que por el lado de su familia, aún no tiene sobrinos.