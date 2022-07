Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Francia

Max Verstappen a bordo de su Red Bull consiguió este domingo una gran victoria en el Gran Premio de Francia, el duodécimo del Mundial de Fórmula 1 que se disputó en el circuito Paul Ricard de Le Castellet. El neerlandés, actual campeón mundial, se valió del abandono de Charles Leclerc (Ferrari) y ahora sacó más diferencia en la punta del campeonato. El podio lo completaron los pilotos de Mercedes, Lewis Hamilton y George Russell.

En las primeras vueltas Leclerc lideró la carrera luego de partir desde la pole positions, pero debió defenderse del neerlandés de Red Bull que luego de la habilitación del DRS (N. de la R: sistema que permite una mejor entrada de aire en el alerón trasero del coche que viene detrás y por ende más velocidad) intentó ponerse a menos de un segundo para poder superarlo.

En una carrera muy abrasiva para los neumáticos por el fuerte calor, en la vuelta 17 Red Bull llamó a Verstappen para hacer su primera parada y puso neumáticos de compuesto duro. En el giro siguiente se produjo un golpe de escena ya que Leclerc perdió el control de su Ferrari debido a la degradación de los neumáticos, hizo un trompo y terminó contra las defensas. Charles desató su furia y por radio, luego de escuchar la respiración agitada, pegó el grito: “¡No!” La bronca se debió a que perdió una carrera clave en la lucha por el campeonato y encima casi de local. Para colmo, Verstappen tomó la punta de la carrera.

Luego del incidente de Leclerc la competencia fue aburrida ya que Verstappen se dedicó a romper los relojes con los neumáticos duros nuevos e hizo una buena diferencia sobre Lewis Hamilton, que tuvo un buen ritmo con su Mercedes, pero no pudo acercarse al neerlandés.

El piloto holandés Max Verstappen de Red Bull celebra después de ganar el Gran Premio de Fórmula Uno

Max Verstappen se impuso en el GP de Francia de Fórmula 1

“Estuve tratando de poner presión sobre Charles. Los neumáticos levantan mucha temperatura aquí. El auto fue rápido el día de hoy, hice mi carrera, conservé mis neumáticos y busqué ser cuidadoso para poder quedarnos con la victoria”, dijo Max Verstappen. Y unos minutos antes Lewis Hamilton contó: “Fue muy dura la carrera. No me funcionaba la botella de agua. La confiabilidad es algo que se trabaja mucho en todo el equipo y sin eso no podríamos haber logrado este podio”.

El top diez lo completaron Fernando Alonso (Alpine), Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren) y Lance Stroll (Aston Martin).

Con su victoria Verstappen le sacó 63 puntos de diferencia a Leclerc y restan diez fechas para terminar la temporada.

La de este domingo fue la penúltima antes del parón vacacional, que arrancará después de que el próximo fin de semana se dispute, en el Hungaroring -el circuito de las afueras de Budapest- el Gran Premio de Hungría.