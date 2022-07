Brenda Asnicar abandonó una nota porque no sabían su nombre

Por estos días Brenda Asnicar está enfocada en su carrera musical, y las últimas semanas concentró sus energías en el estreno del videoclip de la canción Buenos Aires, una colaboración con el cantante Art Rushiti. En este contexto brindó varias entrevistas para promocionar el lanzamiento, y hubo una en particular que se viralizó en las últimas horas a través de Tik Tok. La actriz y cantante protagonizó un tenso momento que fue capturado por alguien que se encontraba en lugar y luego fue compartido en las redes sociales.

El influencer Sebastián Manzoni, más conocido como La Tía Sebi, compartió en su cuenta de Tik Tok el video del detrás de escena de una nota de la artista con Nacho Elizalde. En la grabación se escucha que el joven que participa en el panel del programa Nadie dice nada (Luzu Tv) -ciclo que conducen Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña- le rogó: “No, no, no. ¡Quedate!”. Firme en postura, Asnicar le respondió: “No, no me gusta trabajar así”, y procedió a levantarse de la silla para abandonar el estudio de radio.

Mirá el video del momento

Furiosa, Brenda Asnicar abandonó una entrevista porque no sabían su nombre: “No me gusta trabajar así” pic.twitter.com/VN8LGg92J7 — Los Primeros TV (@losprimerostuc) July 24, 2022

No obstante, antes de abandonar el estudio de grabación, dejó bien en claro el motivo de su retirada. “Yo te entiendo, pero me estoy matando, tengo mil cosas para hacer y vos ni siquiera te sabés el nombre de la artista”, disparó, ante la mirada de Elizalde quien no pudo hacer más que permanecer sentado sin decir nada. Aunque el video ya recorrió diversas plataformas, hasta el momento ni Brenda ni Nacho salieron a realizar comentarios al respecto.

Esta no es la primera vez que la autora de “Bandida” le pone los puntos a un periodista. Meses atrás, Laura Ubfal relató en Intrusos (América) que a la Policía estadounidense la había tenido que sacar de un bar luego de que ella se negara a irse tras intentar consumir alcohol sin presentar su documento. A su vez, detalló que habría intentado que el establecimiento le hiciera descuentos por canje.

Brenda Asnicar sigue adelante con su carrera como cantante, y vivió un incómodo momento durante una entrevista

Indignada por la versión que trascendió, la actriz emitió un comunicado oficial en el que aclaró que los hechos habían sido tergiversados para hacerla quedar mal. “No es mi estilo responder a quienes que por un punto de rating o simplemente para causar daño, mienten sobre mi persona. He aprendido a tolerar y perdonar porque no me interesó nunca ‘alimentar’ esta forma perversa de participar de un juego mediático al que no pertenezco”, comenzó.

En ese sentido, agregó: “Todo tiene un límite y me encontré en una situación sumamente incómoda y agraviante al ver y escuchar en algunos programas dedicados al espectáculo -luego replicado en las páginas web de otros medios- una historia insólita, falsa e injuriosa sobre lo que me sucedió el día jueves 24 de marzo en un bar de Miami”. A su vez, anunció que daría inicio a acciones legales. Quizás en esta oportunidad también considere necesario publicar un comunicado.