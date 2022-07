Enamorada y recién casada Jennifer López cumple 53 años

Enamorada, junto a sus hijos y en París: así está celebrando Jennifer Lopez su 53º cumpleaños. La cantante y actriz no ha podido elegir un lugar mejor para una doble celebración, ya que también está de luna de miel tras su íntima boda en Las Vegas con Ben Affleck. Instalados en uno de los mejores hoteles de la capital francesa, ambos están visitando los lugares más mágicos de la ciudad en compañía de sus respectivos hijos (a excepción de Samuel, hijo de Ben y Jennifer Garner, quien a sus 10 años se ha quedado en Los Ángeles).

Para una de sus últimas salidas, la cantante ha escogido un fabuloso vestido largo de manga abullonada y estampado floral con detalle joya en el cuello. Un diseño con el que bien podría haber sido la mejor vestida de cualquier boda, bautizo o comunión.

No es la primera vez durante esta luna de miel parisina en la que Jennifer Lopez deslumbra a nivel de joyas. Durante un paseo en barco por el río Sena, la cantante escogió unos pendientes y un anillo de Dior que no pasaban para nada desapercibidos por su espectacular diseño.

Un cumpleaños que la cantante celebra de la manera más especial posible: recién casada y convertida en una de las mujeres más exitosas del planeta tierra. Así lo deja claro, por si había alguna duda, el documental Halftime de Netflix, en el que puede verse el trabajo duro, la perseverancia y la constancia de una mujer nacida en el Bronx, pero que ha llegado a lo más alto de la industria musical reinventando las normas a su manera.

"Nunca aceptes un no por respuesta. Yo he oído miles de veces la palabra 'no' y cada vez me servía para darme cuenta de que no debía abandonar mi sueño. Es lo que quiere trasmitirle a las mujeres del mundo. No desesperéis y trabajar duro", asegura.

Jennifer López y su gran amor, Ben Affleck

Jennifer López y Ben Affleck se conocieron hace casi más de dos décadas, en 2002, cuando filmaban la comedia romántica Gigli (Una relación peligrosa). La película fue un fracaso en la taquilla pero un éxito en el amor, porque los protagonistas se enamoraron y formaron la pareja más mediática del momento: “Bennifer”.

Para su cumpleaños número 32 formalizaron su relación y JLo se separó de su segundo marido, el bailarín Cris Judd, dos días después. Había estado casada menos de un año. El compromiso fue en noviembre de 2002, con un anillo con un diamante rosa de 6.1 quilates que le costó a Affleck más de dos millones de euros.

Dos días antes de la boda en Santa Bárbara, en septiembre de 2003, comunicaron el “aplazamiento indefinido” con estas palabras: “Cuando empezamos a considerar contratar a tres novias señuelo en distintas localizaciones de California, sentimos que el espíritu de lo que debía ser el día más feliz de nuestra vida podía arruinarse para nosotros, nuestras familias y nuestros amigos”.

Ben Affleck y Jennifer Lopez, durante la premiere de "The Tender Bar".

Sobre los rumores de infidelidad por parte del actor no dijeron nada. Pero en enero del año siguiente JLo confirmaba la ruptura de la pareja, una de las más mediáticas de Hollywood durante más de dos años.

Sin embargo, la llama se reavivó. Y la romántica propuesta en la bañera no fue fingida, tanto es así que la actriz confirmó que dio el “sí” este año, en una ceremonia íntima en Las Vegas. “Lo hicimos”, anunció en un comunicado que emitió a través de su sitio web oficial.

Antes de que ella se los informara a sus fans, varios sitios como Page Six y TMZ mostraron un registro judicial que dejaba al descubierto la unión de las estrellas. Se trató de una licencia de matrimonio en el condado de Clark, Nevada, la cual llevaba los nombres legales de los actores: Benjamin Geza Affleck y Jennifer Lynn Lopez.

Las imágenes que Jennifer Lopez compartió de su boda con Ben Affleck en Las Vegas.

Finalmente, la artista terminó con las especulaciones y contó la noticia con lujo de detalles. “Lo hicimos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor tiene paciencia. Veinte años de paciencia”, afirmó en OntheJlo. Además, la protagonista de Estafadoras de Wall Street remarcó que la boda fue exactamente como querían.

Uno por uno, los romances de Jennifer López

JLo siempre fue noticia por sus romances y rupturas. Su primer marido fue el mesero y modelo cubano Ojani Noa, durante menos de un año, en 1997. Luego estuvo en pareja con el productor y rapero Sean “Diddy” Combs, más conocido como Puff Daddy, por dos años. En 2001 se casó con el bailarín y coreógrafo Cris Judd, al que dejó al año siguiente por Ben Affleck.

En junio de 2004 Jennifer López se casó en secreto con el cantante Marc Anthony, con quien había tenido un breve romance varios años atrás. Con él estuvo casada durante diez años y tuvo a los gemelos Emme y Max, el 22 de febrero de 2008. Cuando se separó, estuvo de novia con el bailarín Casper Smart, 18 años menor que ella, y luego con el cantante Drake.

Su último amor había sido el beisbolista y empresario Alex Rodriguez, con quien se puso de novia en 2017 y se comprometió en marzo de 2019. Dos veces Jennifer López aplazó su casamiento debido a la pandemia y en abril se cortó la relación. Fue entonces cuando después del llamado de Ben Affleck y, tras los primeros encuentros furtivos, volvió el explosivo “Bennifer”.