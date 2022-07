Pepe Cibrián habló de la infidelidad de su marido

Pepe Cibrián y Nahuel Lodi celebraron su casamiento hace menos de un mes, en una fiesta con 200 invitados en el barrio de Barracas. El viernes se filtró un video donde se ve al joven de 32 años besando a otro hombre, y esto puso en jaque a la pareja. El director teatral habló en un móvil con Implacables (El Nueve), y mantuvo una sincera charla con Susana Roccasalvo sobre lo que sintió al enterarse de una posible infidelidad y la decisión que tomó sobre el futuro de la relación.

“Me enteré porque ayer me mandó un mensaje alguien de Intrusos, diciéndome que iban a publicar unas fotos de Nahuel, algo que me resultó llamativo, así que lo llamé y le pregunté qué fotos iban a publicar, y me dijo: ‘No sé, deben ser fotos antiguas’”, dijo en un comienzo al ser consultado por la conductora sobre cómo supo de la existencia del clip. “Resultó que no era antiguas y era un video que lo ponía en una situación realmente muy particular, que obviamente me shockeó mucho ver”, agregó Cibrián.

En el ciclo que conduce Florencia de la V por la pantalla de América habían detallado que la fecha del clip correspondería al fin de semana largo del 20 de junio, una semana antes de que dieran el “sí, quiero” frente a familiares y amigos. En este sentido, Pepito aclaró cuándo tuvo lugar la salida nocturna: “Fue el día que a él le hicieron una fiesta de despedida de soltero sus amigos; sé por amigos de él que sucedió este evento, antes de la ceremonia”.

Pepe Cibrián dijo que Nahuel quebró su confianza: “Le pedí que se fuera”

Cuando la grabación salió a la luz, Pepe estaba en un spa. “Me comentaron que había salido eso y al verlo le pedí a alguien que hablara con Nahuel para que le dijera que se fuera. Yo no tenía nada más que hablar”, explicó.

Entonces remarcó que la actitud de Nahuel demuestra que él nunca fue consiente de que estaba en pareja con una persona “popular”. “Cada acción que uno realiza se arriesga al conocimiento público y eso es lo que hay que cuidar”, reclamó.

Cibrián aclaró que la relación con la familia del joven sigue siendo la mejor y que él no le guarda rencor por lo ocurrido. “Son todos un amor. Y Nahuel es muy buena persona pero es tonto”, afirmó recordando que en más de una oportunidad el joven se hizo cargo de su tía.

Cómo es la actual relación entre Pepe Cibrián y Nahuel

Luego de que el video se hiciera público, Nahuel quiso contactarse con Cibrián. “Me mando un mensaje de texto muy gentil pero no basta. No hay nada que perdonar. Uno puede perdonar pero lo más difícil es olvidar. Esa imagen es muy difícil sacármela de la cabeza”, lamentó.

A modo de cierre, volvió a remarcar que fue un acto “inconciente, egoísta e infantil y cruel”, pero que no está enojado. “No sé si aun estoy anestesiado por la noticia y ya caeré porque hay una etapa al principio de negación”, reflexionó.

“Nahuel quebró totalmente mi confianza, pero los seres humanos tenemos el don del perdón. Hoy no lo siento porque a mí me hizo daño anímicamente”, concluyó.