Horóscopo: los signos más "ratas" a la hora de gastar

Aries: a los arianos y arianas les gusta mucho irse de vacaciones. Entonces, si es así, ¿cómo se los puede calificar de "miserables o ratas"? porque para poder disfrutar de sus vacaciones hará todo lo posible por ahorrar. Esto significa, que durante el resto del año ahorrará cada centavo haciendo que otros paguen lo que ellos consuman.

Leo: el leonino es ahorrativo, pero le gusta darse los gustos. El problema de las personas pertenecientes a Leo es por gastar menos terminan comprando menos calidad. Suelen buscar el producto más barato y se llevarán ese, sin importar si hay otro que les guste más y que esté a su alcance. El objetivo es gastar menos. Eso sí, en una reunión, siempre tomará lo más caro (comprado por otro).

Virgo: las personas bajo este signo son tan analíticas que estudiarán precios, calidad y compararán distintos lugares en los que el producto estén venta. No se los puede denominar "miserables" en el mismo sentido que al resto, pero si quieren comprar algo rápido, no se lo encarguen a alguien de Virgo.

Si te has dado cuenta de que vives pendiente de acumular dinero, ¡enhorabuena! Si quieres pasar a un nivel mejor de vida debes desaprender y para ello comienza a practicar el diezmo, es decir, dona el 10% de tus ingresos (y de tu talento) a alguien que lo necesite. Si convives con un avaro, no podrás cambiar su negatividad, mejor vuelve al optimismo y utiliza lo que hayas aprendido sobre ganar dinero para mejorar tu vida y, si ya no puedes con su negatividad, quizás sea el momento de alejarse.

Muchos tacaños tienen conciencia de serlo pero no les parece un problema (¡pocos reconocen que son jetas!). Si has decidido cambiar tu relación con el gastar, practica el diezmo invertido, como sugerí antes. Es decir, usa el 10% de tus ingresos con el único fin de disfrutar de tu dinero y ayudar a la economía de los demás. Piensa en el océano de la abundancia e imagina que aunque haya mucha gente con grandes recipientes hay de sobra para ti. Si convives con un tacaño sabes que tú no quieres vivir así pero no le critiques o le pagues con la misma moneda. Disfrutá vos que podes, pone límites claros, no tragues, pacta con tacto cómo van a ser los gastos.