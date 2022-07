Por una amenaza de bomba, un avión de Aerolíneas Argentinas que viajaba este sábado con destino a Ushuaia debió aterrizar de emergencia en Comodoro Rivadavia. La información fue confirmada por la Unidad Regional local y la estación aérea fue cerrada, mientras trabajan los especialistas antibombas de la policía de Chubut revisando el avión que lleva 170 pasajeros.

En un comunicado anunciaron que "el Turno de prevención de la UOSP Comodoro Rivadavia recibe comunicación de la Torre de control anoticiando que estaría arribando un vuelo de la empresa Aerolíneas Argentinas declarado en emergencia por amenaza de bomba a bordo".

Se trató del vuelo AR 1882 que “habría despegado de Aeroparque a las 04:46 hs del día de la fecha con destino la ciudad de Ushuaia". "Se activa el PCA y personal de esa UOSP toma contacto con personal de la empresa aérea, quien informa que la amenaza habría ingresado a través de un llamado anónimo al 911 de la ciudad de Buenos Aires, declarando que el vuelo de AR 1882 LVHKV rumbo a Ushuaia tendría una bomba dentro de un equipaje", detallaron desde la Unidad Regional.

En el avión viajaban 169 pasajeros y 6 miembros de la tripulación y aterrizaron en Comodoro a las 7.40. En el lugar se encontraba el personal de Bomberos del SSEI de ANAC, personal de ANAC y personal de rampa de aerolíneas. Además, “se convocó a personal de Explosivos de la Policía de la Pcia de Chubut y emergencias", según detallaron en el comunicado.

A raíz del operativo se demoraron o cancelaron vuelos hacia Comodoro en Aeroparque.

"El aeropuerto está colapsado"



Un pasajero del avión de Aerolíneas Argentinas que recibió la amenaza contó a Radio Rivadavia su experiencia: “Nos dijeron que hubo una amenaza de bomba, no nos dejaban bajar y cuando bajamos nos hicieron caminar tres kilómetros desde la pista con 0 grados, había gente mayor y chicos muertos de frío. Un desastre, no nos dan información”. "El aeropuerto (de Comodoro) está colapsado de gente porque hay vuelos cancelados y no apareció nadie de la empresa (Aerolíneas Argentinas)”.

Impactante accidente aéreo: un avión “volcó” y los 36 ocupantes se salvaron de milagro



La aeronave cubría la ruta de Baidoa a Mogadiscio, la capital de Somalia. Pertenece a la aerolínea local Jubba Airways.

La foto parece sacada en algún accidente mortal en una de las tantas rutas de la Argentina. Pero la imagen no es la de un vehículo siniestrado, sino de un avión que literalmente volcó tras aterrizar en el aeropuerto de Mogadiscio, en Somalia.

En el aparato viajaban 36 personas. De milagro no se registraron víctimas.

El avión quedó "panza arriba" tras aterrizar en el aeropuerto de Mogadiscio

Cómo fue el accidente de un avión que quedó “panza arriba” en Somalia

El avión de Jubba Airways se estrelló este lunes en una de las pistas de aterrizaje del aeropuerto internacional de Mogadiscio, la capital de Somalia.

”La Autoridad para la Aviación Civil de Somalia (SCAA) quiere confirmar que una aeronave registrada en Kenia con el número 5YJXN y operada por Jubba Airways se ha estrellado”, dijo en un comunicado el director general de ese organismo, Ahmed Moallin Hassan.