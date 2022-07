La oposición defendió al campo tras el ataque del Presidente

Apenas terminó el discurso del presidente Alberto Fernández en el que cargó muy duro contra el campo por la decisión de no liquidar buena parte de la cosecha de soja, la oposición respondió con un claro apoyo al sector de la producción agropecuaria.

"¿Quién le tuerce el brazo al Presidente? El campo ya liquidó U$s 20 mil millones, no se le puede exigir que liquiden otros 20 mil millones si la brecha cambiaria es superior al 100%", disparó el jefe del bloque UCR en Diputados, Mario Negri. "Este mensaje de Alberto Fernández sólo aportó grageas de desesperación, no sumó credibilidad", insistió.

A su turno, el diputado Martín Tetaz (Evolución Radical) elaboró un hilo de tuits a modo explicativo, exponiendo que "la crisis es de naturaleza política". Además, señaló que "no se va a resolver hasta que ocurra una de dos; o el gobierno muestra unidad anunciando un plan concreto, o se van".

Dura respuesta opositora: El hilo de Twitter de Martín Tetaz

La crisis es de naturaleza política y no se va a resolver hasta que ocurra una de dos; o el gobierno muestra unidad (CFK y AF con Batakis) anunciando un plan concreto, o se van

En este breve hilo voy a resumir algunas alternativas del gobierno y el rol que nos toca como oposición — Martin Tetaz (@martintetaz) July 22, 2022

Lo primero qué hay que entender es que $345 es el dólar más caro desde 1989 y solo refleja la desconfianza por la crisis política que nadie tiene claro cómo se va a resolver. No hay razones económicas para un tipo de cambio real tan alto; o baja el nominal o vuela la inflación. — Martin Tetaz (@martintetaz) July 22, 2022

Para ganar tiempo, el gobierno puede tomar alguna medida económica de corto plazo, como eliminar las retenciones por un mes para acelerar la liquidación del campo, o de mediano plazo, como desdoblar formalmente el mercado cambiario, pero nada de eso resuelve el problema de fondo — Martin Tetaz (@martintetaz) July 22, 2022

La incertidumbre brutal que paraliza la economía, genera mucha angustia en la población; la gente está harta y quiere que la oposición haga algo, pero nuestro rol no es el de gobernar y mucho menos el de presionar para que caiga el gobierno, que tiene que irse solo por las urnas — Martin Tetaz (@martintetaz) July 22, 2022

El rol de la oposición es el de ponerle freno al kirchnerismo en el congreso, como lo hicimos con el presupuesto, como lo hacemos con el disparate del salario básico universal (SBU) y como lo haremos con el proyecto para prohibir la emisión del BCRA y su manipulación de los bonos — Martin Tetaz (@martintetaz) July 22, 2022

La política económica del gobierno es responsabilidad del oficialismo y más allá de los límites que la oposición puede ponerle en el congreso y la justicia en la Corte, la sociedad eligió el rumbo que le propuso el kirchnerismo y son ellos los que toman las decisiones hasta 2023 — Martin Tetaz (@martintetaz) July 22, 2022

Los que imaginan un escenario de Asamblea Legislativa tipo 2001, deben tener claro que aunque @alferdez se vaya y también lo haga CFK, ellos siguen teniendo la primera minoría en Diputados hasta 2023 y nosotros no tenemos los votos para hacer las reformas que son necesarias — Martin Tetaz (@martintetaz) July 22, 2022

Por eso el gobierno tiene que seguir hasta el final de su mandato y lo mejor que puede hacer la oposición es poner límites en el congreso, señalar el rumbo de los cambios necesarios, trabajar en el plan de gobierno 2023 y construir el capital político necesario para implementarlo — Martin Tetaz (@martintetaz) July 22, 2022

"Para ganar tiempo, el gobierno puede tomar alguna medida económica de corto plazo, como eliminar las retenciones por un mes para acelerar la liquidación del campo, o de mediano plazo", sugirió el economista. También dijo que se podría "desdoblar formalmente el mercado cambiario, pero nada de eso resuelve el problema de fondo".

Dura respuesta: Entre el desafío y el llamado al diálogo

El diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert por su parte, desafió al presidente Alberto Fernández a que se hga presente en la Exposición Rural 2022, que desde su apertura mostró un tono muy crítico para con el gobierno.

"Ojalá que venga. No tengo ni idea que hará, pero hay que tener huevos. Debería venir a los lugares donde no está cómodo", demandó Espert, que volvió a atacar al Gobierno por las tensiones que existen entre el campo y la Casa Rosada: "Es capaz de destruir a todo el sector", dijo, con relación a la industria agropecuaria.

Mientras tanto, el ex vicepresidente y actual diputado Julio Cobos (UCR) consideró que el Gobierno tiene que acordar un programa conjunto y terminar con la interna para trazar un plan económico que garantice estabilidad.

"Si del Gobierno necesitan un acuerdo o un consenso para sacar leyes, ahí está la oposición para apoyar. Para eso tenemos los bloques parlamentarios. El panorama es fácil de solucionar", sorprendió el mendocino en una entrevista radial.