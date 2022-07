Las disposiciones que fija el BCRA para pagar insumos a los proveedores del exterior está afectando duramente al sector. No hay productos para comprar cuotas

Electrodomésticos: ya no hay reposición de productos

Electrodomésticos: ya no hay reposición de productos

Luego de la fuerte suba del dólar financiero a lo largo de la semana y una brecha cambiaria que se expandió al 150%, se viene una renovada ola de remarcaciones de precios para electrodomésticos y productos de línea blanca. Muchos artículos incluso fueron retirados de la venta por las cadenas comerciales hasta que no esté la lista de precios con los nuevos valores.

Se dan, sin embargo, dos situaciones distintas. La primera de ellas es la de los productos como heladeras, lavarropas o calefones que son de fabricación nacional, pero tienen componentes importados. La excusa en este caso es que no hay certeza sobre la reposición, ante las dificultades de acceso al mercado cambiario. Por lo tanto, podría verse afectado el ritmo de fabricación y, por lo tanto, también las ventas. Es el escenario de “aumentos preventivos” ante la posibilidad de una reducción de stock. Ante el peligro de una caída en la oferta del producto, sobreviene el ajuste.

También hay venta de productos importados, sobre todo a través de sitios de comercio electrónico. En este caso la sensibilidad a la suba del dólar es directa y los precios se mueven al mismo ritmo. El valor está dolarizado en buena medida, con el único tope que está relacionado con el nivel de ventas. Incluso hay productos como cartuchos para impresora que prácticamente duplicaron su precio en un mes.

“El Banco Central no sólo te obliga a pedir una financiación de 180 días para las importaciones. Además no nos permite sacar dólares para pagar lo que ya compramos y está en el país, lo que nos deja en una situación muy complicada, nunca había pasado esto”, explican los fabricantes de electrodomésticos

Las remarcaciones habían sido sustanciales luego de la renuncia de Martín Guzmán. Según relevamientos privados, en línea blanca por ejemplo la suba se ubicó entre 20% y 40% en la primera semana de julio. Pero apenas dos semanas después se viene otro escalón de incremento que podría ser incluso mayor. Es decir dos fuertes aumentos en 20 días. Además, una importante cantidad de productos se dejó de vender en 12 cuotas sin interés para pasar a sólo 3.

Default comercial

Los fabricantes de electrodomésticos aseguran que la situación ya es dramática y advierten sobre el “default comercial” en el que ya entraron con sus proveedores del exterior.

“El Banco Central no sólo te obliga a pedir una financiación de 180 días para las importaciones que realizamos en lo que va de julio y para adelante. Además no nos permite sacar dólares para pagar lo que ya compramos y está en el país, lo que nos deja en una situación muy complicada, nunca había pasado esto”, explican. Como resultado, las fábricas de línea blanca y celulares ya redujeron los turnos de 9 a 6 horas diarias.

Las compañías están buscando por todos los medios evitar que se frene la producción y la suspensión de personal. Pero si no hay un giro drástico en el abastecimiento de divisas la situación podría volverse insostenible en los próximos meses.

El sector, además, se maneja con una incertidumbre total por la falta de certeza respecto a cuántas licencias no automáticas serán aprobadas en el segundo semestre, lo que agrava todavía más el panorama. En este contexto, ni los fabricantes ni los retailers están dispuestos a desprenderse de mercadería si no es a valores altísimos, que ya no guardan relación alguna con el precio del dólar oficial.

Las empresas del sector también se encontraron con un descalce financiero en el mercado local. Cobraron muchos pesos por el “Hot Sale” y también el fin de semana que renunció Martín Guzmán, porque muchos compradores se apuraron antes de que ocurra la remarcación. Sin embargo, ahora esos pesos no se pueden aplicar a comprar dólares en el mercado oficial y los tesoreros terminan buscando opciones para dolarizarse. En parte eso también explica la fuerte presión sobre los dólares financieros de las últimas semanas.

FUENTE: Infobae