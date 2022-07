Los varones se animan cada vez más a la vasectomía

Aunque la vasectomía existe hace muchos años como método de planificación familiar, empezó a tomar auge en los últimos tiempos. De acuerdo al urólogo Fernando Cenice, docente de la Facultad de Medicina de la UNT y Staff de Urosalud, la consulta por este procedimiento aumentó desde la promulgación de la ley 26139. Esa norma establece que se puede acceder gratis a partir de la mayoría de edad y de manera autónoma a la anticoncepción quirúrgica (ligadura tubaria y vasectomía).

“Los varones se animan a preguntar, es un método simple, que precisa cirugía ambulatoria y que no trae complicaciones importantes para el hombre. La ley le da la posibilidad a todo hombre que cumplió 21 años y que está debidamente informado, a realizarse el procedimiento”, señaló Cenice. Agregó que en su caso elige no realizar el procedimiento a gente muy joven y que no haya tenido hijos por temor a que puedan arrepentirse, puesto que “aunque es un método reversible, esa reversibilidad es muy complicada y depende de muchos factores”.

¿En qué consiste el procedimiento?

Se corta el conducto del testículo que forma los espermatozoides porque los espermatozoides viajan a través de un conducto, que es el conducto deferente. Se lo liga, se lo corta o se lo cauteriza para que los espermatozoides, que seguirán produciéndose en el testículo, no pasen a formar parte del líquido seminal. De esta manera, el líquido seminal contiene todo menos espermatozoide

¿Es un método reversible?

Si bien hay literatura sobre su reversibilidad es muy difícil, teniendo en cuenta la tasa de embarazo que logran esos pacientes con sus parejas luego del procedimiento. Yo aconsejo que si quieren hacerse el procedimiento pueden criopreservar su semen antes.

¿Afecta la potencia sexual?

Para nada, son dos cosas totalmente distintas

¿Hoy se animan cada vez más los tucumanos?

Se animan cada vez más porque es un procedimiento simple, de costo reducido al lado de otros métodos anticonceptivos. No trae riesgo para el paciente. Es un método de planificación familiar importante, en especial cuando las mujeres tienen problemas de salud con los métodos hormonales como los anticonceptivos orales o los dispositivos intrauterinos.

¿Qué es?

Es un método anticonceptivo irreversible que se realiza a través de una cirugía sencilla en los conductos deferentes que transportan los espermatozoides del testículo al pene.

Es para quienes deciden no tener hijos/as o ya tuvieron y no quieren tener más.

Después de la vasectomía se sigue eyaculando como siempre, no afecta a las erecciones y el placer sexual no cambia. El aspecto del semen es el mismo, pero no contiene espermatozoides.

La vasectomía comienza a ser efectiva luego de los primeros tres meses de realizada o de las primeras 20 eyaculaciones, por eso es recomendable usar otro método en ese período e ir al control médico para comprobar efectividad.

¿Cuáles son los requisitos?

La ley nacional Nº 26.130 establece que, a partir de la mayoría de edad, las personas pueden acceder de manera gratuita a la vasectomía. El Código Civil vigente reconoce que desde los 16 años las personas pueden tomar de manera autónoma todas las decisiones sobre el cuidado de su cuerpo. Sólo es requisito dejar constancia por escrito de la decisión después de recibir información completa y comprensible.

No hace falta el consentimiento de tu pareja ni de nadie más, ni tampoco haber tenido hijos/as.

No protege del VIH/Sida ni de otras infecciones de transmisión sexual.

El mejor método anticonceptivo es el que vos elegís. La ley nacional Nº 26.130 establece que, a partir de la mayoría de edad, las personas pueden acceder de manera gratuita a la vasectomía. El Código Civil vigente reconoce que desde los 16 años las personas pueden tomar de manera autónoma todas las decisiones sobre el cuidado de su cuerpo. Sólo es requisito dejar constancia por escrito de la decisión después de recibir información completa y comprensible.

No hace falta el consentimiento de tu pareja ni de nadie más, ni tampoco haber tenido hijos/as.

No protege del VIH/Sida ni de otras infecciones de transmisión sexual.