Así se juega la fecha 10 de la Liga Profesional

Fecha 10 - Liga Profesional

Sin Carrera, Atlético Tucumán viajó para enfrentar a Independiente

Este viernes por la mañana Atlético Tucumán voló rumbo a Buenos Aires para afrontar su próximo compromiso por Liga Profesional de Fútbol. El Decano visitará este sábado, desde las 18:00 a Independiente en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Bochini.

Fernando Echenique será el encargado de impartir justicia en el encuentro entre el Decano y el Rojo. El juez principal estará acompañado por el árbitro asistente 1, Ezequiel Brailovsky, árbitro asistente 2, José Castelli y Yael Falcón Pérez como cuarto árbitro. En el VAR estará Facundo Tello, en el AVAR, Cristian Navarro.

El director técnico de Atlético Tucumán, Lucas Pusineri no podrá contar Ramiro Carrera para el partido de este sábado. El cuerpo médico a cargo del doctor José Saab informó sobre el mediocampista: "Los estudios confirmaron el esguince de tobillo de grado 2. Tiempo de recuperación estimado: 15 días", reza el comunicado.

El principal candidato para reemplazar al volante lesionado, es Mateo Coronel, el exArgentinos corre con ventaja para integrar la formación principal de Atlético Tucumán. Otra de la las alternativas que maneja Pusineri es Gastón Gil Romero, de todas maneras habrá que esperar hasta minutos antes del juego para que el técnico confirme la alineación titular.

La buena noticia para el cuerpo técnico pasa la posibilidad de contar nuevamente con Marcelo Ortiz entre los convocados, el defensor correntino, que superó un cuadro hepático y por el cual no pudo trabajar con normalidad, realizó una puesta a punto y estará entre los suplentes frente al Rojo.

Probable formación de Atlético Tucumán vs. Independiente

Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Manuel Capasso, Matías Orihuela; Ciro Rius, Guillermo Acosta, Mateo Coronel, Joaquín Pereyra; Cristian Menéndez y Ramiro Ruiz Rodríguez.

Izquierdoz se va de Boca: el Consejo de Fútbol confirmó su nuevo equipo

Bombazo en Boca. Minutos después de que Hugo Ibarra expresara en conferencia de prensa que analizará ponerlo en cancha una vez que dejara atrás sus dolencias físicas, el Consejo de Fútbol de Juan Román Riquelme confirmó que Carlos Izquierdoz se va del club y jugará en el fútbol de España.

"Hoy se va a terminar de cerrar su ida al Sporting de Gijón. Él nos lo ha pedido, por temas familiares. Boca está haciendo las gestiones", aseguró este mediodía Mauricio Serna, nombre fuerte de la dirigencia xeneize, en diálogo con TyC Sports. Y explicó su ausencia en los últimos compromisos: "El cuerpo técnico nuevo, a la cabeza de Hugo Ibarra, tomó la decisión de que Izquierdoz no jugara el clásico. Después se lesionó y sigue recuperándose".

Además, consultado sobre si el conjunto de La Ribera pierde a una pieza importante, Chicho soltó: "Lo evaluaremos con el tiempo. El tiempo termina poniendo las cosas en su lugar y dando la razón. Yo también fui capitán de Boca y a mi no me renovaron, me tocó irme y nunca pude volver, que era lo que más anhelaba".

De esta manera, luego de cuatro años defendiendo con alma y vida la camiseta azul y oro, el Cali no jugará más en La Bombonera y se marchará a la Segunda División española. Será la primera experiencia en Europa para el defensor central de 33 años, que se había ganado la cita de capitán tras el alejamiento de Carlos Tevez.

Enzo Pérez tiene el alta médica

El mediocampista de 36 años Enzo Pérez se recuperó en 12 días de un desgarro que sufrió en el partido contra Godoy Cruz, por la séptima fecha del Torneo Local, y podrá ser tenido en cuenta por el entrenador Marcelo Gallardo de cara al duelo del domingo frente a Aldosivi.

El ex Estudiantes se perdió únicamente la goleada 3 a 0 a Barracas Central por Copa Argentina, el empate 2 a 2 con Vélez por el campeonato doméstico y la victoria por 1 a 0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en la última fecha.

Además, Enzo Pérez tiene grandes chances de ser titular frente al Tiburón. De los 23 partidos que disputó en el año con el conjunto riverplatense, solamente fue al banco en cuatro: ante Platense, Talleres, Argentinos y Colón.