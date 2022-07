Toma de rehenes en pleno centro de la Capital

Una familia tucumana ha vivido momentos de verdadero terror durante una hora y media. Ese fue el tiempo que les tomó a cinco delincuentes armados para atracar la vivienda de la calle Jujuy al 500, en barrio Sur.

Ingresaron por la puerta principal, con una llave, por lo que no forzaron la cerradura.

Todavía, conmocionados, los dueños de casa (Ester y León), una pareja mayor, ha recibido al móvil de Los Primeros para contar la odisea que vivieron.

El episodio ocurrió el último 9 de Julio: "Estábamos viendo una película. Sentimos un ruido y de repente había en la escalera cuatro personas armadas. Gritaban para asustarnos. Me taparon la cabeza y me apuntaban. Revisaron todo", dijo la mujer.

Aseguran que buscaban la caja fuerte donde estaba el dinero pero las víctimas le explicaban que en esa casa no hay tal caja. "Querían dólares".

"Se llevaron todo, había oro. Se cargaron todo lo que encontraron. Estaban muy violentos", contó Ester.

Junto a la pareja mayor, había tres personas más, quienes también fueron tomadas de rehenes.

"Somos jubilados y no tenemos caja fuerte. Me decían que me iban a meter un tiro en la rodilla", contó León.

En medio del asalto, uno de los sujetos le contó a la familia que estaba buscando salir de esa mala vida, de buscar un trabajo y comenzar a estudiar, agregaron.

Además, León tenía seis armas de caza que se llevaron los malvivientes. "Son armas olímpicas, son una joya para mí", dijo.

Dictan medidas de coerción contra dos jóvenes por encubrir el robo de un automóvil

Por pedido de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de Feria, a cargo de Pedro Gallo, este viernes se llevó a cabo una audiencia a los fines de reformular cargos contra los acusados Sánchez (20) y Bravo (21), y a su vez solicitar que se extiendan las medidas de coerción que venía cumpliendo el primero y que se le impongan las mismas al segundo.

A los jóvenes se los acusa, provisoriamente, de ser coautores del delito de encubrimiento por receptación culposa, por un hecho ocurrido en enero de este año. Según la teoría de la Fiscalía, habrían desarmado un auto que, previamente, un grupo de sujetos desconocidos le habían robado a un hombre en la zona del cerro San Javier.

El auxiliar de fiscal, Rodrigo Bilbao, explicó que la intención de lo requerido es que los encartados se mantengan ligados al proceso. Las medidas, que se extenderán por el plazo de 30 días, fueron aceptadas por la jueza interviniente. Son las siguientes: promesa de no obstaculizar la investigación; prohibición de salir sin autorización de la provincia; permanecer a disposición del tribunal; presentarse una vez a la semana en comisaría; y la prohibición de portar cualquier tipo de arma de fuego.

El hecho

Entre el 17 de enero y el 24 de enero del 2022, los imputados recibieron de parte de sujetos desconocidos un automóvil Chevrolet Corsa Classic con la sospecha de que el mismo podía provenir de la comisión de un hecho ilícito ante la irregularidad, formalidad de adquisición y el precio irrisorio, y cuya sustracción se realizara el 17 de enero por cuatro sujetos desconocidos en contra de un hombre, en inmediaciones del cerro san Javier.

El 24 de enero, a las 19:15 horas aproximadamente, mientras se realizaba un allanamiento en un domicilio del barrio José Hernández de la Capital, Sánchez y Bravo fueron sorprendidos cuando estaban armando un auto y le colocaban el motor del vehículo robado. Rodado que previamente fue desarmando por los acusados, siendo encontrados en ese domicilio la carrocería y en el interior de una habitación las puertas, asientos, paragolpes, ópticas, capot y demás elementos pertenecientes al auto sustraído.