Ibai abandonará Twitch en 2023 por un problema de salud

Tras la exitosa transmisión Velada del año 2 y de romper récords de audiencia, el popular creador de contenido no pasa por su mejor momento.

Ibai Llanos, tal vez el streamer más famoso de habla hispana, confirmó esta semana que tiene pensado dejar Twitch en 2023 y compartió con su audiencia el grave problema de salud que lo afecta desde hace años.

El anuncio impactó en la comunidad de la plataforma de streaming y causó preocupación a sus seguidores y compañeros de trabajo: Ibai está perdiendo la visión.

“Tengo un problema en el ojo desde hace años, perdí la visión en el izquierdo y no veo nada”, contó el catalán. Después de consultar expertos y de haberse realizado diferentes pruebas oculares, se confirmó que la enfermedad que acarrea se ha agravado y podría afectarle también al ojo derecho.

Se teme que el problema en la visión de Ibai sea peor de lo imaginado y deberá hacerse una resonancia magnética para estudiar el alcance de la enfermedad y descartar problemas neurológicos.

Por otra parte, el estrés y la presión de ser una figura pública y de referencia para millones pudo haber afectado la salud del joven de 27 años.

Por estos motivos, el streamer tiene pensado varios cambios en su vida profesional. En principio, según contó el propio Ibai, el plan es mudarse de plataforma, dejar los 12 millones de seguidores que tiene en Twitch y pasarse a YouTube.

Si bien Ibai no precisó todavía la fecha del pase, y quizás simplemente sea un cambio de plataforma para aprovechar las mejores condiciones económicas que brinda Youtube, lo cierto es que la deteriorada salud del streamer preocupa a su comunidad.

Los récords que batió Ibai con la Velada del año 2

Pico de 3.3 millones de espectadores en simultáneo durante la transmisión de la Velada del año 2, un evento de boxeo en el que la pelea principal enfrentó al español “Viruzz” (Melida Cambra) contra el argentino Momo, un streamer de 31 años de edad oriundo de La Plata.

Casi 9 millones de espectadores únicos -usuarios que en algún momento entraron a la transmisión-.

Durante el evento sumó 70.000 suscriptores y llegó a los 12.000.000 de seguidores.

Cuánto gana Ibai en Twitch





En 2021, el streamer estaba revisando en vivo algunos datos de su canal y en un descuido se le escapó un detalle: en pantalla pudo verse el monto en dólares acumulado por suscriptores y donaciones.

La ganancia acumulada del creador de contenidos que se pudo ver fue de 145.800 dólares (124.807 euros) por mes. Pero esta cifra era parcial ya que además Ibai tiene un contrato con especial con Twitch. A pesar de que el monto es elevado, Llanos aclaró que “ahora se gana menos que antes”.

En ese entonces, Ibai tenía poco más de 7 millones de seguidores. Actualmente posee el doble y no se conoce cuál es el monto que el catalán lleva acumulado en 2022.

El streamer Ibai Llanos confesó que rechazó una oferta comercial de River por ser hincha de Boca

Ibai Llanos es uno de los streamers de habla hispana más importantes del mundo. Gran parte de su público es de Latinoamérica y, principalmente, de la Argentina.

Suele ser noticia por sus divertidos clips, por sus ayudas a la comunidad o por su nuevo equipo de esports, KOI. Pero en esta ocasión, Ibai está dando que hablar porque otra vez demostró su amor por Boca.

En una conversación transmitida en vivo con su socio el jugador Gerard Piqué, Ibai sorprendió a todos cuando confesó un secreto.

Se trata de una oferta económica por parte de River Plate: “Yo ya rechacé dinero de River para hacer un evento y tú lo sabes perfectamente, por el tema de Boca. Esto la gente no lo sabrá. Muchos me dicen en Argentina que yo una vez puse algo en Twitter de River, me gustaría ver a la gente de Boca rechazar algo de dinero de River. Yo lo hice. Del Barcelona también”, confesó el influencer, que también es hincha del Real Madrid.