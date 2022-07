El presidente acusó al campo: "Guardan u$s 20.000 millones"

En medio de una crisis cambiaria, con el dólar blue tocando la barrera histórica de los $ 350 para la venta, el presidente Alberto Fernández volvió a aparecer en público junto a 16 gobernadores y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, en el marco del Programa Federal "Construir Ciencia".

En el acto en Casa Rosada Fernández se refirió al complicado contexto actual y expresó: "Por momentos uno siente que son demasiados los obstáculos que nos ponen. A todos los que gobernamos saben de qué les hablo, porque lo vivimos".

Pese a la crisis cambiaria actual que empuja al dólar blue y amplía la brecha entre este y el oficial, el Presidente destacó el crecimiento de la economía en los últimos meses, el cual asegura que se dio en un contexto de "muchas dificultades".

En este sentido, manifestó que los "difíciles tiempos que nos han tocado" fueron empujados por la guerra entre Rusia y Ucrania: "Cuando todos creíamos que el camino se allanaba, apareció una guerra que nos trastocó todo, como los valores de los alimentos y de la energía, y generó una inflación en el mundo que también nos toca a nosotros". Así, según Fernández la Argentina se "contagió de los problemas de los otros".

"Yo sé muy bien que los tiempos que nos han tocado son muy difíciles, no tienen que recordármelo, en cada cana que tengo hay un problema", ilustró el primer mandatario. Sin embargo, destacó que "cada problema que tuvimos lo enfrentamos y lo sorteamos".

Ante esto Fernández apuntó contra el campo y los mercados al indicar que ahora su gestión tiene "el desafío de enfrentar a la inflación y a los que especulan con el dólar".

"Guardan u$s 20.000 millones cuando el país los necesita"

Además, también apuntó contra el campo y los granos que los productores retienen a raíz de la incertidumbre cambiaria: "Tenemos el desafío de enfrentar a los que guardan u$s 20.000 millones en el campo y no los liquidan esperando una mayor rentabilidad cuando el país los necesita", disparó Fernández.

"Somos muy conscientes de los problemas macroeconómicos que tenemos", enfatizó Fernández, subrayando también que "la crisis global hace más difícil cualquier solución y suma incertidumbres y temores en un momento en el que muchos pregonan y siembran incertidumbre y temores".

En línea con esta crítica a los "especuladores", el primer mandatario agregó en tono duro: "Y sepan que los que me quieran torcer el brazo no me lo van a torcer".

"Estamos innovando con otras herramientas para poder salir del brete en el que el mundo nos ha metido", sumó, asegurando que le va a "poner el pecho" a cada uno de estos desafíos "sin postergar la educación, la ciencia, la innovación y la tecnología".

"El Gobierno sigue "apostando a la educación, al conocimiento, a la ciencia y a la tecnología como forma de crecimiento y a que esto no se concentre en el centro del país", agregó Fernández en línea con la firma de las actas de las 22 obras que comenzarán a desarrollarse de forma federal. Además, concluyó indicando que "ninguna sociedad se desarrolla sin educación, conocimiento, ciencia y tecnología".

FUENTE: El Cronista