Alberto Fernández se reúne con Batakis y Pesce

En otra jornada récord para el dólar libre, mientras se esperan nuevas medidas para paliar la crisis, Alberto Fernández se encuentra reunido esta tarde, en su despacho de la Casa Rosada, con la ministra de Economía, Silvina Batakis y el titular del Banco Central, Miguel Pesce. Con el riesgo país cerca de los 3000 puntos, la reunión fue organizada de manera urgente y podría ser clave para definir el rumbo del Gobierno en las próximas horas, mientras reina la intranquilidad en el oficialismo por el cimbronazo en los mercados.

La primera actividad oficial del Presidente fue un almuerzo con Massa, el tercer miembro de la coalición oficialista, que duró aproximadamente dos horas. Después, a las 15.30, se sumaron Batakis y Pesce, que vienen siguiendo el pulso de la economía con extrema preocupación. El último jueves, ambos habían encabezado una reunión de Gabinete económico para delinear de manera exprés nuevos lineamientos que permitan frenar corrida cambiaria, cada vez más frenética. Todo esto, a pesar de desde la Presidencia, sólo tres días atrás, relativizaban la suba del blue.

Una de las medidas en evaluación, y que causa diferencias en el Gobierno, es la fijación de un valor de dólar desdoblado para el campo que incentive al sector a liquidar la producción. Una medida que hasta ayer, Batakis, descartaba, pero que otros funcionarios consideran indispensable para fortalecer el desangrado colchón de divisas. Durante el último mes, el Banco Central perdió USD 981 millones solo en concepto de intervención en el mercado cambiario, una cifra a la que debe sumarse el gasto en energía, que representó USD 1.500 millones más.

“Los que me quieren torcer el brazo, sepan que no me lo van a torcer”

En una de las semanas de mayor tensión económica y social desde que asumió la presidencia, Alberto Fernández aseguró este viernes que no le van a “torcer el brazo” y que le va a “poner el pecho” a los problemas que afronta la Argentina, al encabezar el acto de presentación de obras de infraestructura científica y tecnológica desde el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

Junto ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y 16 gobernadores (algunos estuvieron presentes de forma virtual), el mandatario aseguró que “la Argentina sigue creciendo en un contexto que pone otros desafíos: el desafío de enfrentar la inflación, de enfrentar a los que especulan con el dólar y el desafío de enfrentar a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los liquidan, esperando una mejor rentabilidad cuando el país lo necesita”.

“Los necesito a todos movilizados, acompañando una oportunidad que no debemos perder, la de crecer con dignidad. Sepan los que me quieren torcer el brazo, que no me lo van a torcer. Sé que cuento con todos y cada uno de ustedes”, enfatizó, haciendo referencia a su gestión de Gobierno.

El mandatario pronunció un discurso encendido, en medio de la incertidumbre financiera, con una devaluación del peso que no se detiene (el dólar libre cotizaba este mediodía a $345) y terror que generó entre dirigentes del oficialismo y también de la oposición las frases que Juan Grabois pronunció para presionar por un subsidio masivo bautizado “Salario Básico y Universal”.

