Tras las audiciones a ciegas, comenzaron las batallas en La Voz Argentina (Telefe). En esta nueva etapa los coaches asesoran a los participantes de sus equipos con la ayuda de otros artistas. Una de las estrellas invitadas es Palito Ortega, quien acompaña a Ricardo Montaner.

Lali Espósito estuvo acompañada de Alex Ubago, Soledad Pastorutti contó con la participación de Karina “La princesita”, Mau y Ricky llevaron a Manuel Turizo y Ricardo Montaner estuvo con Palito Ortega. El pasado jueves, luego de una batalla que dejó disconforme al cantante de Te hubieras ido antes, Marley agradeció la participación de todos los invitados en cada uno de los teams.

Sin embargo, el intérprete de “La Felicidad”, “Corazón contento” y “Yo tengo Fe” se convirtió en meme por sus expresiones y gestualidad durante las reuniones con cada equipo.

Los memes de Palito Ortega

“Palito ortega me hace acordar a mi todas las mañanas en el trabajo”, “Palito Ortega dijo ‘Bueno, voy a ir a la voz pero de muy mala gana’”, “Palito Ortga en La Voz representa un día mío de mal humor” y “Palito Ortega es yo cuando me dan opiniones que no pedí”, fueron algunos de los comentarios.

Tampoco faltaron los memes, entre los que se destacaron: la imagen viral de Marcela Tinayre junto a la frase “voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas”; Kent Brockman -el personaje de Los Simpson- cuando se rehúsa a dar las noticias sin su pan danés y algunos GIF e imágenes virales.

Los consejos de Palito

El cantante conversó con el equipo de "La Voz: el regreso" y le habló a los participantes

El cruce de Montaner con un productor

Ricardo Montaner se cruzó con un productor de “La Voz” que lo acusó de taparse los oídos con una participante

Días atrás, Ricardo Montaner tuvo un extraño comportamiento mientras escuchaba a una participante en La Voz Argentina. Se tapó los oídos cuando la joven comenzó a entonar “Del otro lado” -una de las primeras canciones de Lali Espósito- y el gesto no cayó nada bien en las redes sociales.

El músico explotó al leer que un productor del mismo programa lo había criticado con dureza en Twitter.

“Nosotros usamos audífonos (inears), no me estaba tapando los oídos, estaba apretando los audífonos para escuchar mejor. Hay que tener cuidado con lo que comentamos”, contestó enojado.

Acto seguido, lo bloqueó y puso en duda su fidelidad para con el reality: “Estás faltando el respeto. A mí y al participante. No sé quién eres y en este momento tampoco sé para quién trabajas. Te voy a reportar”. Sus seguidores entendieron a la perfección que no actuó de mala fe, aunque las imágenes se hayan prestado a la confusión.

A Marley se le escapó el verdadero nombre de Montaner

Ricardo Montaner fue protagonista de un incómodo momento en La Voz Argentina, donde se desempeña como jurado. Al término de una de las batallas, Lali Espósito le preguntó a sus compañeros si sabían que en realidad se llama Mariana, y tras una chicana del cantante, lo obligó a decir su verdadero nombre.

“Yo pensé que te llamabas Lali. Qué desilusión”, comentó el intérprete, y ella le fue al hueso: “Vos tampoco sos Montaner”. Ahí fue cuando Marley metió la pata y disparó: “Es Héctor”. “¿Cómo?”, preguntó el esposo de Marlene Rodríguez, quien luego reconoció que sus padres le pusieron Héctor Eduardo.

El que se sintió victorioso con el debate fue Ricky Montaner, que se levantó de su silla para aclarar que él sí es Ricardo, el verdadero y único de la familia.