Horóscopo: conocé los signos más inteligentes

Entre los doce signos del zodiaco hay algunos que pueden ser muy inteligentes, mucho más que otros. Ojo, la inteligencia puede ser de aquellos que han aprendido mucho a través de libros, pero también se puede saber de otras cosas y no haber tocado nunca nada de Platón, por dar un ejemplo.

De hecho, la inteligencia puede llegar a ser muy relativa, dependiendo de cómo se mida y del contexto en el que se utiliza. Hay mucha gente que puede saber mucho de física, pero en otros aspectos de la vida es un ignorante o una persona común y corriente.



Por eso, en este caso, se centrará en algunos signos del zodiaco según su inteligencia y su saber de un modo más general.

Los signos del zodiaco más inteligentes

Virgo: los virginianos y virginianas son muy inteligentes desde chicos. Les encanta, y hasta lo hacen naturalmente, el analizar cada situación e imaginar los diferentes escenarios, aunque eso muchas veces les juega en contra a la hora de actuar. Son muy inteligentes a la hora de diseñar planes, aunque en muchos casos necesiten de otra persona más practica que los ayude a ejecutarlos.

Leo: las leoninas y leoninos son grandes lectores, pero además poseen una memoria prodigiosa. Muy pocas cosas se les olvidan, siempre y cuando sea algo sobre un tema que les interesa. Expertos en viajar a través de libros, hablar con ellos es saber que habrá una gran variedad de temas.

Escorpio: los escorpianos son prácticos, no les gusta mucho leer ni sentarse a ver televisión, salvo que puedan aprender algo de ello. Les gusta mucho la historia y, a diferencia de leo y virgo, no son muy teóricos, pero sí tienen una inteligencia muy práctica para todo lo que hace de las personas bajo este signo, algo muy valioso.

5 consejos de Harvard para ser más inteligente

La Universidad de Harvard es una de las conocidas en el mundo. Cada investigación que realiza la escuela de Estados Unidos siempre tiene mucha difusión. En este artículo nos vamos a hacer eco de 5 consejos pasa ser más inteligente, algo que la Universidad de Harvard mostró en una publicación editada en 2014.

Hablamos del libro Make it stick: the science of successful learning (Traducción ‘Haz que se quede: la ciencia del aprendizaje exitoso’). Esta obra muestra interesantes recomendaciones para mejorar nuestra inteligencia a la hora de retener, memorizar y reutilizar el conocimiento.

Además, en dicha obra, los expertos en psicología de la Universidad de Harvard comparten los mejores secretos a la hora de aprender, ayudar al conocimiento y mejorar nuestra inteligencia.

Toma descansos y dividir el estudio

Este es una recomendación que hay que tener en cuenta en todos los aspectos de la vida. Si hacemos referencia al estudio, lo mejor es dividir el tiempo y descansar cada 40 minutos de trabajo.

Tomar un descanso, aunque sea de 5 minutos, nos ayudara para distraernos e impedir que el celebro se agote. Con esto, lograremos evitar el cansancio y nos podremos concentrar más. Además, la mente no percibirá el estudio como algo negativo.

Y este aspecto no es solo destacado por la Universidad de Harvard, sino que existen miles de investigaciones en los que se demuestra que si hablamos del rendimiento del estudio es mejor controlar los ratos que le dedicamos al estudio poniendo un límite de tiempo para cada sesión, con descansos entre medio.

Es mejor dividir el estudio en sesiones cortas y repetidas que una sola larga y que nos canse, ya que tenemos que mantener el cerebro al 100%.

Descansar lo suficiente

Otras de las recomendaciones de la Universidad de Harvard es la que se incluye siempre en cualquier estilo de vida saludable. Se basa en descansar las horas suficientes, entre 7 u 8 horas.

Esto es necesario para que nuestro cerebro fije los conocimientos nuevos. Además, de esta forma puedes absorber nuevas cosas al día siguiente. Así que además de tomar descansos necesarios entre el estudio, dormir un mínimo de 7 u 8 horas es esencial para poder rendir.

Huye de la memorización lineal o literal y crea una historia

Los expertos de la Universidad de Harvard apuestan por crear una historia a la hora de estudiar. Se trata de hilar los conocimientos a modo de película. De esta forma será más fácil en dos aspectos:

Mejorar nuestras habilidades comunicativas

Memorizar de manera más fácil

Por ello, de debe de abandonar la memorización lineal o literal. En primer lugar, debemos de pensar en similitudes y diferencias entre conceptos. Estamos hablando de piezas de información que no parecen estar conectados, pero nosotros le vamos a buscar conexión.

Para esto, podemos hacer nuestra la información, relacionándola y reformulándola a nuestro antojo. Buscamos hacer el aprendizaje significativo, que tienen mucho más valor que el que se basa en memorizar.

Actitud positiva, una referencia de Harvard

Desde la Universidad de Harvard destacan la importancia de la actitud frente al estudio. Si tenemos una actitud negativa, el proceso va a ser mucho más difícil. Por lo que tenemos que evitarla.

Para ello debemos de apostar por el positivismo, para poder retener y aprender, pues este es el primer paso para lograr los objetivos que nos propongamos a corto o largo plazo.

Escribe a mano de vez en cuando

Esto es algo que se esta perdiendo con el uso de las nuevas tecnologías, pero desde la Universidad de Harvard aseguran que cuando escribimos a mano el cerebro se concentra más en la información que queremos aprender. De esta manera es más fácil memorizar.