Por qué Jennifer Lawrence casi se queda sorda

No se presta a discusión que Jennifer Lawrence es una de las mujeres más talentosas de la industria del cine. Con tan solo 20 años se convirtió en la actriz más joven en ser nominada a los Óscars, premio que recién consiguió dos años después.

Con 31 años, la artista que ganó gran fama y popularidad por su interpretación de Katniss Everdeen en la saga de Los juegos del hambre tiene un gran historial de éxitos y papeles que son dignos de sacarse el sombrero.

Pero como siempre pasa en el mundo del cine, cada película tiene un lado B o una historia detrás. Eso pasó con la mencionada producción basada en la trilogía de novelas de la autora estadounidense Suzanne Collins, cuyo rodaje le jugó una muy mala pasada a Jennifer Lawrence.

Escenas de riesgo

Durante el rodaje de la segunda entrega de Los Juegos del hambre, En llamas, estrenada en 2013, la actriz tuvo que llevar a cabo una escena muy arriesgada. Fue ella misma quien decidió contar su experiencia y el particular detalle que casi la deja sorda.

En diálogo con el canal de YouTube de Fotogramas, Jennifer contó que se encontraba rodando una escena en la que estaba todo el elenco principal de la película bajo el agua, y la producción tenía que recrear una especie de tornado muy cerca de ellos.

Pese a que se había tenido demasiado cuidado con la seguridad de la estrellas, uno de los flujos de agua llegó hasta donde se encontraba Lawrence y la actriz recibió su impacto, que no fue nada leve. El chorro de agua entró con todo en su oído y le provocó una lesión en el tímpano que casi la deja sin audición.

“Lo más difícil fueron las escenas del tornado acuático porque se creó una espiral real que giraba a 50 kilómetros por hora. Había unos surtidores que hacían girar el agua. Uno de ellos me alcanzó en el oído y me perforó el tímpano”, confió la intérprete de Katniss Everdeen.

El resultado de aquella escena de verdadera acción y sin dobles de riesgo le causó a Jennifer Lawrence una perforación en el tímpano y luego una infección que afortunadamente pudo controlar con antibióticos. “Me quedé sorda de un oído durante dos semanas y media. Mi tímpano se lesionó y luego tuve una infección”, reveló.

Situaciones similares

Pero la protagonista de Los juegos del destino (2012), Pasajeros (2016) y No miren arriba (2021) no fue la única actriz del elenco principal de Los Juegos del Hambre que sufrió un percance durante las filmaciones. Algo similar vivió Liam Hemsworth -hermano menor de “Thor” en la vida real y ex esposo de Miley Cyrus- durante la primera entrega de la saga, pues durante una escena de lucha recibió un fuerte golpe en su pierna. Afortunadamente el impacto no fue tan grave y solo requirió de unos cuantos días en reposo.