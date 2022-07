Como será la gran final de El Hotel de los Famosos

La esperada final de El Hotel de los Famosos ya comenzó: Martín Salwe y Alex Caniggia se enfrentan como rivales para ganar 10 millones de pesos. El jueves los conductores del reality de El Trece les comunicaron las reglas de los tres desafíos que serán cruciales para definir quién será el campeón. Con la sensibilidad a flor de piel por la lesión que sufrió El Emperador a horas de que termine el programa, Pampita Ardohain y Leandro El Chino Leunis explicaron que también tienen disponible la opción de utilizar un comodín en caso de necesitar un reemplazo.

El premio mayor

En una charla íntima con el Chino antes de comenzar la maratónica jornada de juegos, el hijo de Mariana Nannis miró a cámara para exponer los argumentos por los que desea llevarse el premio: “No se si merezco ganar o no ganar, lo único que sé es que me banqué toda esta trayectoria de los tres meses, luchando en la cancha, fuera de la cancha también, y voy a dar lo mejor de mi para tratar de ganar”. Detrás de cámaras, se sinceró con los espectadores sobre la impotencia que siente por haberse lastimado un día antes de la gala final: “Estoy mal, angustiado, con bronca, no puedo ni caminar pero voy a dar lo mejor”.

Después de que una de las médicas le infiltrara el tobillo para bajar la inflamación, se reunió con Salwe en el jardín para escuchar cómo será la última batalla mano a mano. “Será una final de tres duelos, y si uno de ustedes se lesiona en alguno de estos, el que toma su lugar es el último eliminado, Walter Queijeiro”, anticipó Pampita. Y luego detalló que primero cada uno haría el laberinto, tal como hacía cada nominado de la semana; después pasarían al terreno donde realizaban las pruebas en equipo -con rastrera de barro, rampas y doble red-; y por último se verían frente a frente en la temida H.

“El mayor enemigo acá va a ser el reloj, porque la sumatoria de los tres tiempos cronometrados serán comparados, y estarán resguardados por la escribana Guadalupe Morales”, les informó Leunis, además de anunciarles que no se enterarán de los resultados hasta finalizar la Hache. Asombrado, el locutor reflexionó en el backstage: “O sea que yo juego contra mi mismo, todo es por tiempo, así que va a ganar el más rápido”. Efectivamente, el conductor confirmó que quien complete las tres instancias en menos minutos, será el ganador del reality.

Comodín

Otra opción que los tomó desprevenidos fue la alternativa de utilizar un comodín. “Sería una persona que compita por ustedes en alguno de los desafíos, y esto tendría un costo: a la persona que compita por ustedes deben darle un millón de pesos”, reveló la modelo. Indignado, Salwe respondió sin filtro: “Prefiero morirme antes, me rompo una pierna en vez de darle un palo a alguien; me llevo todo o no me llevo nada”. Dada su complicada situación y el cansancio físico por la lesión, Caniggia se mostró más receptivo: “Voy a pensarlo, si veo que estoy mal del tobillo, obviamente lo voy a usar, y si siento que me la puedo bancar seguiré yo”.

Tal como relataron, Martín hizo el laberinto a buena velocidad, y luego hizo lo mismo Alex, también a un ritmo admirable, pero con la dificultad del dolor, que lo acompañó en cada paso. Después de descansar durante una hora, volvieron a encontrarse en el exterior con la dupla que lleva las riendas de la conducción. Allí también los esperaban sus posibles reemplazos: Lucas Locho Loccisano, Queijeiro y Claudio El Turco García. Después de escuchar qué tendrían que hacer en esta segunda etapa, Alex tomó su decisión: “No pienso usar el comodín para nada, pienso jugar hasta morir”.

Una vez más, los finalistas hicieron su mejor esfuerzo por realizarlo en el menor tiempo posible, y quedaron a la espera del enfrentamiento final en la H, donde los alentarán varios exparticipantes y algunos de sus familiares. Hasta allí llegó la emisión del jueves, y habrá que esperar hasta el lunes a las 21.15 -en horario especial por el estreno de Canta conmigo ahora, el nuevo ciclo que conduce Marcelo Tinelli- para ver el tercer y último duelo que definirá quién es el ganador de El Hotel de los Famosos.