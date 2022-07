Confirman la lesión de Carrera en Atlético Tucumán

Atlético Tucumán confirmó la lesión del volante Ramiro Carrera. El mediocampista sufrió un esguince de tobillo en el encuentro ante Sarmiento de Junín.

"Parte Médico | Dr. José Saab. Ramiro Carrera: los estudios confirmaron el esguince de tobillo de grado 2. Tiempo de recuperación estimado: 15 días", informó la institución a través de sus redes sociales.

#TorneoBinance



🥼 Parte Médico | Dr. José Saab.



Ramiro Carrera: los estudios confirmaron el esguince de tobillo de grado 2. Tiempo de recuperación estimado: 15 días. #VamosDecano 💪💙🤍 pic.twitter.com/lA4NcgfGRw — Atlético Tucumán (@ATOficial) July 21, 2022

Cómo viven en Tucumán el fenómeno de Atlético puntero

Atlético Tucumán no sólo es uno de los punteros que tiene la Liga Profesional de Fútbol, sino que también es uno los tres invictos en el certamen de Primera División. Cuerpo técnico y jugadores prefieren ser cautos, los hinchas se ilusionan con algo más.

El Decano tiene antecedentes de muy buen comienzo de campeonato en la Copa Diego Maradona, donde ganó los seis partidos de la primera fase disputados en su grupo pero se quedó afuera en la segunda etapa del torneo.

El presente del equipo de Lucas Pusineri es totalmente diferente: el elenco tucumano es uno de los líderes del certamen y sus números son muy buenos. Jugó nueve encuentros, de los cuales ganó cinco, y empató cuatro, está invicto y además recibió sólo tres goles en contra.

Carlos Lampe, uno de los pilares del equipo, lleva 376 minutos con la valla invicta. El arquero de la selección de Bolivia hace cuatro juegos que no recibe goles. La solidez defensiva, es sin dudas, una de las claves de esta campaña. Un dato no menor es la fortaleza que volvió a ser el Estadio Monumental José Fierro, dónde hace seis partidos que no gana ningún visitante.

Esta presente ilusiona a los fanáticos que se expresan en la cancha y a través de las redes sociales. "Pasamos muy malos momentos, los buenos ya están acá", dicen los hinchas de Atlético Tucumán y además destacan el protagonismo de jugadores surgidos en las divisiones formativas como Ignacio Maestro Puch y Ramiro Ruiz Rodríguez, y también el sentido de pertenencia de los históricos como Guillermo Acosta, Bruno Bianchi y Cristian Menéndez.

El mensaje que baja desde el cuerpo técnico es claro, más allá de la ubicación del equipo en el torneo: "Siempre insistimos en no tener euforia desmedida cuando se gana ni tristeza profunda cuando el equipo no puede sumar", es lo que remarca Pusineri después de cada partido.

"Con los pies sobre la tierra vamos a hacer grandes cosas", expresan los futbolistas, en respuesta, cuando se los consulta. "Tenemos en claro cuál es el principal objetivo", agregan los integrantes del plantel, quienes resaltan el "compromiso, el esfuerzo, la convicción y la sana competencia interna" como claves de este gran presente.

Previa contra Independiente

Independiente no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Defensa y Justicia. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 3 y 1 fue empate.

Atlético Tucumán llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Sarmiento. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 empate.

El duelo correspondiente a la fecha 10 se disputará en la Caldera del Diablo desde las 18:00, el sábado 23 de julio.

Las posiciones